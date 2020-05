Drone haalt capriolen uit in heropend Mercedes-Benz museum

Een paar dagen geleden opende het Mercedes-Benz museum haar deuren weer. Ter aankondiging van de heropening stuurde het merk een verbluffende drone-video de wereld in.

Wie een beetje filmkennis heeft, weet dat een ‘long take’ een behoorlijke uitdaging is voor filmmakers. Zeker als er veel beweging plaatsvindt. Een long take is immers een lange scene waarin niet is geknipt. Alfred Hitchcock’s Rope zit er vol mee, maar ook recente films als het Oscar-winnende Birdman.



Vakmanschap

Oscarwaardig is het nieuwe filmpje waarmee het Mercedes-Benz museum haar heropening viert niet, maar van vakmanschap is wel degelijk sprake. In het drone-filmpje van 240 seconden is amper geknipt, terwijl het mini-vliegtuigje met camera toch behoorlijk spannende capriolen uithaalt. Na een manoeuvre door het Mercedes-Benz logo op het dak, duikt de drone immers via een geopende deur het museum in. Daarna scheert het over oldtimers, langs sportwagens en aantal keer er dwars doorheen.



Het Mercedes-Benz museum in het Duitse Stuttgart kent in totaal 160 iconische modellen uit de lange historie van het merk.