Donkervoort D8 GTO-JD70 ook als Bare Naked Carbon Edition

Van de toch al vederlichte Donkervoort D8 GTO-JD70 kun je best nog wat kilo’s snoepen. Donkervoort deed dat en komt nu met de Bare Naked Carbon Edition (BCNE) op de proppen.



Ter ere van de zeventigste verjaardag van Joop Donkervoort presenteerde het Hollande merk vorig jaar de Donkervoort D8 GTO-JD70. De oplage is – hoe kan het ook anders -70 stuks en alle exemplaren worden zowel dit jaar als volgend jaar gebouwd. Donkervoort heeft inmiddels al de helft van de 163.636,36 euro kostende jubileum-editie verkocht.

Bare Naked Carbon Edition

Wie nog niet heeft ingetekend op de JD70 kan dat alsnog doen en dan gelijk opteren op de Bare Naked Carbon Edition. Die versie weegt geen 700 kilo, maar slechts 694 kilogram. De gewichtsbesparing is onder meer te danken aan het gebruik van koolstofvezel met een andere structuur. Zeker 95 procent van de carrosseriedelen is overigens gemaakt van koolstofvezel.

Vijfcilinder turbomotor

De Bare Naked Carbon Edition is zowel leverbaar met een transparante blankelaklaag als met een kleuraccent. Bij de keuze voor de transparante laag krijgt de BCNE een rauwe, naakte carbon-looks mee. En dat past de auto goed, want een beest is het. Je snelt dankzij de 415 pk sterke 2,5-liter vijfcilinder turbomotor van Audi in slechts 2,7 seconden van nul naar honderd. Van 0 naar 200 km/u verloopt in 7,7 seconden, terwijl de topsnelheid 280 km/u bedraagt.