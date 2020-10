Dit is ‘Splinter’; een supercar van hout

Het kostte 20.000 uur zagen, schuren en schaven, maar dan heb je ook wat. De Amerikaanse ontwerper en constructeur Joe Harmon bouwde van hout de ‘Splinter’; een supercar als geen ander.



De ‘Splinter’ begon als een onschuldig project van de North Carolina State University. Studenten werd gevraagd hoe een auto van hout eruit zou moeten zien. Bij een opstel op papier, presentaties en ontwerpschetsen bleef het echter niet, ontwerper en constructeur Joe Harmon wilde namelijk de auto echt bouwen. Liefst 20.000 uur tekenen, zagen, schuren en schaven had Harmon ervoor over om zijn droom waar te maken. Met zijn team gebruikte hij twintig typen hout, onder meer kersenhout, walnoot, esdoorn, berk en es. Daar werden composieten van gemaakt, waaruit de auto werd opgebouwd.

Houten kont

De auto is volgens de bouwer niet erg comfortabel – je krijgt er een houten kont van – en behoorlijk warm. Er werd dan ook om een andere reden voor hout gekozen. Hout is een hernieuwbaar materiaal dat bovendien biologisch afbreekbaar is en met relatief weinig energie te verwerken. Daarnaast is hout in verhouding tot haar gewicht sterker dan staal of aluminium. Als inspiratie voor het ontwerp gold de Havilland Mosquito, een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog.