Comeback Hummer aangekondigd. Maar voortaan elektrisch

In 2009 verdween Hummer van het podium, maar het merk van de beestachtig grote terreinwagens komt terug. Niet als benzineslurpend monster, maar als uit de kluiten gewassen EV.



Aan het begin van de economisch crisis, in 2009, stopte General Motors met de productie van haar iconische Hummer-modellen. In 2015 leek het merk weer van stal te worden gehaald, en werd de eerder gepresenteerde Hummer HX naar voren geschoven als mogelijk eerste model. De Jeep Wrangler-concurrent met 3,6 liter V6-motor kwam er niet.

Stille revolutie

We leven inmiddels in 2020 en weer wordt geroepen dat Hummer terugkomt. Maar nu lijkt de daad bij het woord te worden gevoegd. GMC laat namelijk de eerste beelden zien van een nieuwe Hummer. Met de aankondiging dat er op 5 mei van dit jaar een ‘stille revolutie’ aankomt, zien we een deel van de neus van de nieuweling. Daarbij meldt GMC dat de nieuwe Hummer volledig elektrisch is.



1.000 pk

De elektrische Hummer wil net zo imposant zijn als in het verleden, en geven de Amerikanen de auto een vermogen van liefst 1.000 pk. In drie tellen sprint de kolos daarmee van nul naar honderd. Wat het rijbereik is, is nog niet bekend. Wel weten we dat er jaarlijks 80.000 stuks van de elektrische Hummer van de band moeten rollen.