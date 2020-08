Nu in de kiosk: CARROS #5-2020

Zwengel uw bolide aan, want er is geen tijd te verliezen! De nieuwe editie van uw favoriete automagazine ligt immers te wachten in de kiosk. Maar wat voor moois staat er eigenlijk in?

Cars

PACENOTES

Een korte kennismaking met het moois wat komen gaat: de Land Rover Defender en de Ford Explorer Hybrid.

TWO OF A KIND: Maserati Levante Trofeo versus Range Rover Sport SVR

Dik over de twee ton kosten ze. En dan dien je ook nog over een stevige portie schaamteloosheid te beschikken om je er in het openbaar mee te durven vertonen. Thomas Bangma deinsde daar niet voor terug. Hij reed de relatief onbekende Maserati Levante Trofeo met Ferrari V8-blok en zette daar een Range Rover Sport SVR naast.

FORD GT: David Hart over zijn exclusieve Ford GT

Waarom zou je je laten inhalen door iemand die Ferrari heet, pasta eet en maar 700 auto’s per jaar (1965) bouwt, terwijl je zelf Ford heet en de grootste autofabrikant ter wereld bent? Zoiets moet Henry Ford II hebben gedacht toen Ferrari nog heer en meester was op Le Mans en Ford daar geen rol van betekenis speelde.

PUBLISHER’S VOTE: Toyota GR Supra 3.0

Afspraak vooraf: BMW zou tekenen voor de cabrio, Toyota voor de coupé.

Het was voor Toyota belangrijk om weer een serieuze sportwagen in het program te hebben. Om dat tegen acceptabele kosten te realiseren werd die samen met BMW ontwikkeld. De GR Supra is ‘made in Oostenrijk’, bij Magna-Steyr, waar BMW zijn Z4 laat produceren. Afspraak vooraf: BMW zou tekenen voor de cabrio, Toyota voor de coupé.

Reportage

ROADTRIP: Een tocht langs de Nederlandse vuurtorens in de Polestar 1

In een tijd van reisbeperkingen en gesloten grenzen verkenden Huib de Vries en Maurice Volmeyer de rand van Nederland. Zij deden dit met een Polestar 1, de auto waarmee het submerk van Volvo ons de weg wil wijzen naar een elektrische toekomst. Via uitgestorven wegen bezocht het duo de vuurtorens langs de Noordzeekust, waarop zeelieden eeuwenlang hun koers bepaalden.

ADVENTUM COUPE: De tweedeurs Range Rover van Niels van Roij

Als hommage aan de oer-Range Rover uit 1970 lanceerde Land Rover twee jaar geleden de SV Coupé. De orderboeken stroomden vol, maar de bouw van de geplande 999 stuks werd te prijzig en dus geschrapt. Tot leedwezen van de Nederlandse autodesigner Niels van Roij, die als ode aan de eerste tweedeurs Range Rover zijn Adventum Coupe bouwde.

Character

JEROEN KRUISWEG: Algemeen directeur ALD Automotive

Hoewel een grote speler, is ALD Automotive niet heel erg bekend bij leaserijders. Dat vindt Jeroen Kruisweg, nu bijna vier jaar algemeen directeur bij ALD, niet erg. Veel rijders zijn namelijk klant van ALD zonder het te weten. Guus Peters sprak met de eigenzinnige baas van een eigenzinnige operatie. “Ik wil in de branche het goede voorbeeld geven. Toonaangevend, dat zou het mooiste zijn.”

Classics

DAILY DRIVER

Portret van een youngtimer en zijn trotse eigenaar.

INSTAPPEN: Fiat Dino Spider (1968)

De Fiat Dino Spider werd geboren uit noodzaak, maar bleek een meesterlijke zet. Uit het huwelijk tussen twee grootse Italiaanse autobouwers ontstond een fraaie cabriolet, met in het vooronder niets minder dan een volbloed racemotor. Yuri van Koeveringe stapte in.

LOVE & CARE: Blue Diamond Riley Services

Zijn vader bezit al 65 jaar een Riley Imp, dus je kunt stellen dat John Lomas’ liefde voor Riley hem met de paplepel is ingegeven. Met zijn bedrijf Blue Diamond, gevestigd op een oude RAF-basis, wil hij bijdragen aan het behoud van dit Britse erfgoed. “De auto’s zullen er lang na ons nog zijn, ik wil er in mijn tijd zo goed mogelijk op passen.” Sandor van Es en Maurice Volmeyer togen naar Bicester.

ERFGOED: Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Coupé Speziale Pininfarina (1969)

Sommige sterren vergeet je nooit, andere raken na een kort moment van roem in vergetelheid. Zoals de Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Coupé Speziale Pininfarina. Na een eerste, felle schittering leidde deze creatie nog slechts een teruggetrokken leven, buiten de schijnwerpers. Terwijl het hier toch echt om een One of a Kind gaat. Ruud Thoma reed ermee.