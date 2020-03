Nu in de kiosk: CARROS #2-2020

Scheur, race of sprint naar de winkel want nummer twee van CARROS Magazine ligt nu in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?



CARS

PACENOTES

Een korte kennismaking met het moois wat komen gaat: Porsche Cayman GTS, Boxster GTS en Macan GTS, Jaguar F-Type R.

TWO OF A KIND

De alom bejubelde Alpine A110, in aangescherpte Suitvoering, neemt het op tegen de Toyota GR Supra 3.0. Maar moet of mag je deze welhaast prototypische sportcoupés eigenlijk wel met elkaar vergelijken?

LEXUS LS 500H

Het vlaggenschip van Lexus is nooit een standaardauto geweest, ook al keken de Japanners in de beginjaren heel graag naar Europese, lees Duitse, topmodellen. Maar inmiddels heeft het topmerk van Toyota een heel duidelijke, eigen stijl ontwikkeld waarbij luxe en eigentijdse techniek een belangrijke rol spelen.

REPORTAGE

1 uit 71

De Amerikaanse acteur en komiek Jerry Seinfeld verkocht een aantal jaren geleden een deel van zijn wereldberoemde autocollectie. Waaronder een 597 Jagdwagen – één van de 71 ooit gebouwde exemplaren. De auto kwam in Nederlandse handen. Erik Kouwenhoven reed ermee.

ROADTRIP

Met de Porsche 911 Carrera naar Salzburg en Gmünd. We tippen u een rit vol sublieme stuurmansroutes en vergezichten die u kent uit The Sound Of Music.

Double Dutch: Hans-Johan Paul

De letters van de Amerikaanse raceklasse IMSA stonden in de jaren tachtig volgens veel mensen voor International Marihuana Smugglers Association. De categorie werd jarenlang gedomineerd door de Nederlandse coureur John Lee Paul en zijn zoon John Jr. De eerste won zelfs ooit de 24 Uur van Le Mans in een Porsche 935. Maar hij werd ook verdacht van drugssmokkel, oplichting en zelfs moord. Bereid u voor op een bijzonder verhaal.

LOVE & CARE

Het werk van Satink Restauraties omvat zo ongeveer alle aspecten van het restaureren van klassieke auto’s. Op het spuiten en gespecialiseerd bekledingswerk na, wordt alles in huis gedaan. Plaatwerk, motorrevisie, technisch werk en zelfs het fabriceren van onderdelen: alles vindt plaats in een volle, maar romantische loods midden in een woonwijk in Hengelo.

CHARACTER

PROF. DR. BERT VAN WEE

De hoogleraar Transportbeleid TU Delft praat ons bij over files, elektrisch rijden, parkeren en auto’s van vroeger.

CLASSICS

INSTAPPEN

Technische innovatie, perfectionistisch karakter en elegante luxe: de Mercedes-Benz S-klasse coupé (1971).

ERFGOED

Het is misschien de minst begrepen en minst geliefde Ferrari, maar er gaat veel meer schuil achter de Mondial dan de meeste mensen denken. Het heeft gewoon wat tijd nodig om dit kind van de jaren ’80 op waarde te schatten.