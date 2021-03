Niet te missen: CARROS Magazine #2-2021

Nog geen abonnee? Kijk dan snel even hier, want voor slechts 42 euro (8 nummers) krijg je elke editie automatisch op je deurmat. Zo mis je geen enkel nummer. Dit staat in CARROS Magazine #2-2021:



Jubelyaris

Normaal zou een Yaris de kolommen van dit blad nooit halen. Maar de GR Yaris is een homologatiespecial voor de rallysport en daarmee een spirituele opvolger van bommetjes als de Peugeot 205 Turbo 16, Lancia Delta HF Integrale en MG Metro 6R4. Ja, dat verandert de zaak.

Verzin een list

De Cross Turismo is de lifestyle variant van de Porsche Taycan, die naar verwachting meer dan de helft van de Taycan-verkopen gaat uitmaken. Toch kan ook deze versie het gevoel van een kleine auto te rijden niet helemaal wegnemen, merkte Erik Kouwenhoven toen hij in het eerste prototype stapte.

Lang gewacht

De Maserati Levante Trofeo was al meteen bij zijn lancering de favoriet van pers en publiek. Je kunt je dus afvragen waarom het zolang duurde voordat ook de Quattroporte de Trofeo-behandeling kreeg. Maar ach, wat maakt het uit. Hij ís er.

“Je mag best investeren in je rijbewijs”

Elke automobilist heeft ermee te maken gehad: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, dat beoordeelt of je veilig op weg kunt en waar je het rijbewijs kunt aanvragen. Sinds anderhalf jaar – het CBR verkeerde toen in een turbulente tijd – is Alexander Pechtold er algemeen directeur. “Ik vond het best een gewaagde keus om mij te voor te dragen.”

11 steden, 11 fonteinen

Denk je aan Friesland, dan denk je al snel aan die tocht langs elf steden, u weet wel. Is die route door het afwisselende, Friese landschap ook geschikt als roadtrip? We zochten het uit. Niet vanaf de schaats, maar vanuit een hoogstprettige BMW M440i xDRIVE COUPÉ.

Onvergelijkbare grootheden

De Ferrari Roma en Bentley Continental GT: Ze kosten beide ongeveer een kwart miljoen in standaard-uitvoering. Thomas Bangma vindt dat eigenlijk nog best meevallen, gezien het gebodene. Maar het valt nog helemáál niet mee om ze enigszins objectief met elkaar te vergelijken.

Duitse adel

Maybach is in 1909 opgericht door Wilhelm Maybach en nu alweer al zo’n zestig jaar gekoppeld aan Daimler c.q. Mercedes-Benz. Een mooie historische naam dus, die vooral gewaardeerd wordt door de Duitse upper class. Is dat ook de doelgroep van de recent gelanceerde uberSUV, de Mercedes Maybach GLS 600?

Mercedes+

Jaloers op het succes van de BMW M5 besluit Mercedes eind jaren tachtig ook met een krachtige sedan te komen. Kosten noch moeite worden gespaard om tot de inmiddels legendarische Mercedes 500E te komen. Ruud Thoma proeft van een met behulp van Porsche op smaak gebrachte Benz.

Gastvrij

Er is maar weinig zo inspirerend als jonge ondernemers die hun droom realiseren. En dat is precies wat Leon van Ommen en Bas-Jan Proper, met hulp van hun technische man Joost Karstens doen met hun bedrijf Differs Group. Zij combineren restauratie, stalling en in- en verkoop met hospitality op hoog niveau in Oegstgeest. Yuri van Koeveringe en David de Jong liepen een dag met de mannen mee.

Het verhaal van twee broers

De Fiat 6C 1500 in dit verhaal is uniek. Niet omdat het type nu zo uitzonderlijk is, maar door z’n historie. De auto werd namelijk in 1936 gekocht door F1-coureur Luigi Villoresi. Hij en zijn eveneens racende broer gebruikten de auto in het begin van hun carrière, die zou leiden tot racen op het hoogste niveau.