Niet te missen: CARROS Magazine #1-2021

Stadsflitser: Fiat 500e

Het is de eerste moderne, door Fiat zelf ontworpen elektrische (stads)auto en wat ons betreft meteen een schot in de roos. De Fiat 500e combineert heritage met moderniteit. Met als resultaat een Fiat die wij, gewoon voor de lol, graag zouden willen hebben.

Leve de Koning: Mercedes-Benz S500

De nieuwe S-Klasse van Mercedes-Benz heeft het ‘m opnieuw geflikt: deze elfde generatie is weer een technologisch wonder op wielen. Toch blijkt er vooral sprake van verfijning in plaats van vernieuwing. Helemaal als we dit model afzetten tegen de écht revolutionaire topsedan die binnenkort wordt onthuld.

Opgefrist: vernieuwde Peugeot 5008

Peugeot heeft zijn grootste model, de 5008, een facelift gegeven. Vandaar een frisse neus, een strakgetrokken achterste en wat subtiele aanpassingen binnenin. Bij elkaar moeten die ervoor zorgen dat de zevenzitter weer wat jaartjes mee kan.



Volhouder – tweede generatie Mirai op waterstof

Toyota blijft de waterstofauto pluggen terwijl bijna de gehele auto-industrie focust op puur elektrische modellen. Met de nieuwe Mirai stijgen de kansen, maar toch mist er iets.

Sorenteau: KIA Sorento Hybrid

Meesterdesigner Peter Schreyer is, na een lange carriere in de westerse autobranche, alweer geruime tijd in dienst bij Kia. Hij was het die de nieuwe Sorento gaf wat zijn voorgangers misten: ‘smoel’ en strakke lijnen. En daarmee is het nu definitief gedaan met het lastdier dat vooral gekocht werd onder het motto ‘veul voor weinig’.



“Waterstof is niet zomaar een belofte”

Racen op waterstof. Dat het kan, heeft het Forze-team bewezen. Het bouwde al acht H-racers, de negende is onderweg. Technisch verschillen ze enorm van circuit-Porsches en -Ferrari’s, maar de prestaties naderen die van raceauto’s op benzine. Terwijl er gewoon water uit de uitlaat komt. “Ik denk echt dat de Formule 1 over tien jaar op waterstof rijdt”, zegt manager Mark Jan Uijl.

Rondje langs de Nederlandse bergen per Alfa Romeo Giulia Super

Onder liefhebbers van een potje sturen staat een trip richting de bergen hoog genoteerd. Alleen is dat nu even lastig. Maar wie de kaart erbij pakt ontdekt genoeg bergen in eigen land, compleet met haarspeldbochten en het nodige klimwerk. Ruud Thoma en Ingmar Timmer verkenden er enkele vanachter het stuur van een Alfa Romeo Giulia Super.

Zoeken naar (on)rust: Donkervoort D8 GTO-JD70

Rijden in een Donkervoort – het maakt niet uit welke – is altijd een intense ervaring. Daarom besloot Thomas Bangma om met de JD70 maar eens af te reizen naar de heerlijk rustgevende Weerribben.

Straatracers: Ferrari SF90 Stradale en Dallara Stradale

Het is alsof Dallara en Ferrari met de term Stradale (straatracer) extra willen benadrukken dat je er écht de openbare weg mee op mag. Maar of je dat in het hedendaagse Nederland nog moet willen? Een vraag die alleen Thomas Bangma kan beantwoorden. Hij deed het.

Polestar 2: verantwoord onderweg

Polestar was voor Volvo jarenlang wat AMG was voor Mercedes-Benz en M voor BMW: het sportieve label. Maar tegenwoordig is dat anders. Polestar is nu, naast Volvo, een zelfstandig merk onder de Geely-paraplu dat zich concentreert op elektrische auto’s. Waarbij voor de modellen overigens nog wel vrijelijk wordt gewinkeld in de magazijnen van Volvo. Zo ook voor de Polestar 2.

Bron van inspiratie: Volvo P1800S (1966)

Na een minder gelukkige poging in de jaren vijftig, lanceert Volvo in het decennium erna opnieuw een sportieve coupé. Met zijn wulpse design en degelijke techniek weet de P1800 de juiste snaar te raken. Zozeer zelfs dat hij, zij het geholpen door een ‘Saint’, de cultstatus bereikte.

L’ultima: Maserati Merak SS ‘Tipo 80’ (1981)

De Maserati Merak is een van de fijnste Italiaanse GT’s uit de jaren zeventig en tachtig, terwijl hij nota bene onder Frans gesternte ontwikkeld werd. Het meest gewild is de Merak SS ‘Tipo 80’, waarvan er welgeteld 65 zijn gebouwd. Eén daarvan werd in 1981 als showauto op de autoshow van Genève gezet: deze. Nu is ‘ie het bezit van een Nederlandse connaisseur.

De zus van: Alfa Romeo 1750 Berlina (1968-1972)

De Alfa Romeo’s 1750 en 2000 Berlina golden in hun tijd als sportieve, ruime sedans met een krachtige motor en een knappe wegligging. Toch staan ze nu vaak in de schaduw van de Giulia, waarop ze technisch waren gebaseerd. Ze bleven altijd een beetje ‘de zus van’. Maar is dat terecht?