Donderdag in de kiosk: CARROS #1-2020

Scheur, race of sprint naar de winkel want nummer één van CARROS Magazine ligt donderdag in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

PACENOTES

Een korte kennismaking met het moois wat komen gaat: Volvo Polestar1, Bentley Bentayga Hybrid, Porsche 912 E(lectrisch) en de Audi RS6.

TWO OF A KIND: McLaren 600 LT versus de Porsche 911 GT3 RS

Je hoort regelmatig zeggen dat alle auto’s op elkaar lijken. En dat dit alleen maar erger wordt nu de elektrische auto in sneltreinvaart op ons af komt. Nou, we hebben nieuws voor u: de Porsche 911 GT3 RS en McLaren 600LT zijn actief in hetzelfde segment, maar verschillen als dag en nacht.

ROADTRIP

Rijden langs ‘s lands mooiste vestingsteden.

FORMULE 1 ZANDVOORT DEEL IV

In deze serie ten slotte: de mooiste beelden uit de rijke historie van het legendarische duinencircuit én de situatie anno nu.

LOVE & CARE: Tony de Bruijn Bekledingen, Roosendaal

In deze Love & Care bezochten we Tony en Stefan de Bruijn, de achtste en negende generatie leer- en stofbekleders, over hun vak en de lange familiegeschiedenis.

DAILY DRIVER

Portretten van youngtimers en hun trotse eigenaren.

INSTAPPEN: Range Rover Mk1 (1983)

Eén van de Britse kroonjuwelen gaat dit jaar een halve eeuw mee: de Range Rover. Een 4×4-werkpaard, maar dan relatief reuze comfortabel: denk aan een soort van kruising tussen een bonkige Land Rover en een upperclass Rover 3500. Ruud Thoma vond een puntgaaf exemplaar en ging er mee op pad.

ERFGOED: Alfa Romeo Tipo B P3 Monoposto, ofwel Don Lee Special

In 1933 gaat Alfa Romeo failliet. Gebukt onder zware schulden komt de fabrikant in handen van het Instituto per la Ricostruzione Industriale, een door Mussolini opgerichte maatschappij om noodlijdende Italiaanse bedrijven van de ondergang te redden.

REPORTAGE: BMW 2000 Kombi (1970)

Uniek exemplaar: de BMW 2000 Kombi (1970), afkomstig uit de Neue Klasse periode die het merk vanaf ’61 een boost gaf.

PUBLISHER ’S VOTE: BMW X7 M50i

De BMW X7 met zeven zitplaatsen lijkt een prachtige aanvulling op de uitgebreide X-lijn, van de compacte X1 tot de sportieve X6. De jongste en grootste variant waarmee wij rijden doet de wenkbrauwen echter even fronsen. We piekeren ons namelijk suf over de doelgroep.