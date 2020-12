Binnenkort in de kiosk: CARROS #8-2020

Onder de kerstboom lees je de nieuwste editie van CARROS Magazine. Dit – en nog veel meer – staat erin. (Binnenkort op de deurmat en in de kiosk):

PACENOTES

Een korte kennismaking met het moois wat komen gaat: Jeep Compass, Mercedes-AMG E63 S, Opel Insignia Gsi en de Lexus LC500 Convertible.



MERCEDES-AMG E63 S 4MATIC+: DE HAMER

Mercedes heeft zijn (toch al niet erg gedateerde) E63 AMG voorzien van de allerlaatste snufjes. Daarnaast werd meteen het uiterlijk meer in lijn gebracht met zijn woeste innerlijk. Erik Kouwenhoven ging op pad met dé testosteronbom voor power-pappies.

Lexus LC500 Convertible: Windkracht 13

Lexus heeft van zijn LC 500 nu ook een cabrioletversie gemaakt. Met zijn CO2-uitstoot van 275 g/km is het beetje de guilty pleasure van het verder zo groendenkende Toyotaconcern, maar ook een ideale corona escape machine.



Lamborghini Urus: Spierballentaal

Waarschijnlijk staat de Lamborghini Urus maar bij een beperkt aantal mensen op het verlanglijstje. Want als je niet beter weet zou je denken dat het om een herrieschopper gaat die, meestal in te felle kleuren, wordt bereden door rappers en in zakenjets rondvliegende dj’s.

TWO OF A KIND: Volvo V90 T6 Recharge en Mercedes-Benz E300e

Dit verhaal gaat over rehabilitatie. En dan vooral van sedans en stationcars. Want wat was daar ook alweer precies mis mee? Tegelijkertijd gaat dit relaas over de keiharde comeback van stekkerhybrides, omdat die nou eenmaal het beste van twee heel erg Europese werelden bieden. Thomas Bangma reed de Mercedes E300e en Volvo V90 T6 Recharge.

ROADTRIP: Per BMW 540d langs Nederlandse wijnhuizen

U leest graag reisverhalen. Wij maken ze graag. Ook wanneer we binnen de landsgrenzen moeten blijven. En wat blijkt dan: dat er hier nog best een potje te sturen valt én dat er veel te ontdekken is. Zo zijn er in heel het land wijngaarden te vinden. Huib de Vries bezocht er zeven en bediende zich daarbij, om hem moverende redenen, van een ruime stationcar.

Niels van Roij over de kunst van het ontwerpen

Alles draait om de klant en zijn idee, aldus Niels van Roij, wiens Adventum Coupe op basis van de Range Rover eerder dit jaar werd belicht. Hij is auto-ontwerper, of – liever gezegd – coachbuilder. Inmiddels rijdt er al enkele jaren een Tesla shooting brake rond, staat er een hommage aan de Breadvan van Ferrari in de coulissen en is de Silver Spectre shooting brake klaar. We zochten de Brabantse ontwerper op om nu eens niet alleen over auto’s, maar ook over auto’s ontwérpen te praten.

LEX HOEFSLOOT, CEO Lightyear: “We hebben nog een lange weg te gaan”

Lightyear, dat met auto’s op zonne-energie een bijdrage wil leveren aan duurzame smart mobility, is het stadium van spannend jongensboek nu wel voorbij. Van het eerste type, de ‘One’, zijn er ruim honderd verkocht die in 2021 afgeleverd worden. Guus Peters ging op de werkvloer in Helmond in gesprek met Lex Hoefsloot, de 30-jarige CEO van Lightyear.

INSTAPPEN: Toyota Crown (1964)

De Toyota Crown gaat al 65 jaar en vijftien generaties mee, wij reden met een kroonjuweel uit 1964.

LOVE & CARE: Siemerink Classic Porsche Services

Een Porsche van vijftig, zestig jaar oud heeft iets organisch, is haast verworden tot een levend wezen waarmee je bij tijd en wijle rustig in gesprek dient te gaan. En mocht zo’n wezen een keer gerestaureerd moeten worden, dan vergt dat veel liefde, geduld en een flinke portie maatwerk. Vader en zoon Siemerink in IJmuiden verstaan die kunst als geen ander, zag Sandor van Es.