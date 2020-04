Vanaf 7 mei ligt er een hagelnieuwe editie van CARROS Magazine te wachten in de kiosk. Al krijg je hem – mits abonnee – ook gewoon thuisbezorgd. Wel zo prettig in deze bijzondere tijden. Dit staat in nummer drie:

CARS

PACENOTES

Een korte kennismaking met het moois wat komen gaat: Ford Kuga, Audi e-tron S, Nissan GT-R, Mercedes-Benz AMG C63 en Ferrari 488 Pista.

TWO OF A KIND

Mercedes-Benz AMG A45S en BMW M135i

Welbeschouwd is 421 pk, zoals in de Mercedes-Benz AMG A45S, belachelijk in een hatchback, hoe hot ook. Net als het prijskaartje van rond de ton. Dat het ook een ‘onsje minder’ kan, bewijst de tweede auto in dit vergelijk: de BMW M135i met 306 pk. Maar je moet beide niet al te serieus nemen. De hyperbool als stijlfiguur werkt alleen als je er de humor van inziet.

REPORTAGE

ROADTRIP: Met de Jeep Wrangler langs de Hollandse Deltawerken

Trefzekere woorden waarmee Koningin Juliana op 8 februari 1953, dag van nationale rouw na de watersnoodramp, haar volk toesprak. Woorden die nu helaas weer opgaan. Want opnieuw bevinden we ons in een wereldomspannend rampscenario. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als we niet álles zouden doen om het onheil het hoofd te bieden. En daarom, als eerbetoon aan deze lovenswaardige mentaliteit, bezochten we enkele belangrijke Deltawerken; symbolen van onze daadkracht. Onze reisgenoot? Een onverzettelijke Jeep Wrangler.

CHARACTER

RONALD KOOYMAN – Directeur Louwman Museum

Het Haagse Louwman Museum is tien jaar open. Een mooi moment voor een uitgebreid gesprek met Ronald Kooyman, de man die het museum heeft helpen opbouwen en er al tien jaar de scepter zwaait. “Ik ben klassieke auto’s gaandeweg gaan waarderen, vooral vanwege de verhalen die erbij te vertellen zijn.”

CLASSICS

DAILY DRIVER

Portret van een youngtimer en zijn trotse eigenaar.

INSTAPPEN – Porsche 911T (1970)

Compact, wendbaar en zeker voor zijn tijd snel: een (bijna té) ideale auto om mee te toeren of rally’s mee te rijden.

REPORTAGE – Ben Franke, Neerlands eerste Lamborghini importeur

Het verhaal over de eerste Lamborghini’s in Nederland is er één van ondernemerschap en passie voor techniek.

ERFGOED – TVR Vixen S2 (1969)

In zijn tijd noch het snelste, noch het best gebouwde sportwagentje, maar wel overgoten met charme.

INSTAPPEN – Mercedes-Benz 230 SL (1966)

Elk merk heeft zo z’n onovertroffen klassiekers. Wat de E-type is voor Jaguar en de DS voor Citroën, is de W113 (‘Pagode’) voor Mercedes. Een even fraaie als begerenswaardige auto, die tot op de dag van vandaag goed bruikbaar is.