10 oktober in de kiosk: CARROS #6-2019

Ren, rijd of vlieg naar de winkel want het zesde nummer van CARROS Magazine ligt vanaf 10 oktober in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

Cars

PACENOTES

Mini Clubman JCW, rijden met de Porsche Cayenne Coupé, de BMW 7-serie en op bezoek bij de Guard afdeling van Mercedes-Benz

TWO OF A KIND

Bijzondere creaties van Ferdinand Piëch: Audi Sport Quattro en Volkswagen XL1

Reportage

FORD MONDEO HYBRIDE

Roadtrip naar Luik en omgeving

FORMULE 1 OP ZANDVOORT (1)

In deze serie zoeken we de mooiste verhalen uit de rijke historie van het legendarische duinencircuit

G-KLASSE EN UNIMOG

Niet te stoppen

Character

JOOP IRIKS

Algemeen directeur IVA Driebergen

Classics

DAILY DRIVER

Portretten van youngtimers en hun trotse eigenaren

LOVE & CARE

Blaak Radiateuren. Ambachtelijk vakmanschap van vader en zoon

ERFGOED

Iso Grifo GL300 Targa