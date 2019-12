Subaru Forester E-Boxer: Eigenzinnig

Het Japanse merk Subaru is eigenzinnig en houdt het liefst vast aan zijn eigen overtuigingen. Tot voor kort was hybride-aandrijving er niet één van. Maar daar komt het bedrijf nu snel op terug.



Subaru heeft besloten om de Forester en zijn compactere broertje, de XV, te ‘elektrificeren’. Beide modellen zijn nu zogeheten ‘milde hybrides’, die zowel het milieu als de portemonnee sparen. Daartoe is de automaat gekoppeld aan een 16,7 pk sterke elektromotor, die wordt gevoed door de boxermotor of via regeneratie van de remenergie. De remenergie wordt opgeslagen in een compacte lithium-ion accu, die zich boven de achterwielophanging bevindt.



1,6 kilometer

De hybridisering was onvermijdelijk, aangezien een boxermotor van zichzelf niet de allerzuinigste is. In zijn geheel levert de elektrische assistent een verbruikswinst op van 11 procent. De basis van de aandrijving wordt gevormd door een 150 pk sterk blok, dat is gekoppeld aan een CVT-automaat. Puur elektrisch kom je daarmee zo’n 1,6 kilometer ver, bij een snelheid van maximaal 40 km/h. Geen cijfers om over naar huis te schrijven. Sterker en sneller wordt de Subaru ook nauwelijks, maar lekker is wel dat het blok meer trekkracht krijgt bij lage toerentallen. De Forester is ook nog eens vernieuwd. Daarbij heeft het Japanse merk bewust niet gekozen voor revolutionaire veranderingen, want dat zou de trouwe clientèle alleen maar kunnen afschrikken. In vergelijking met vroeger is het nieuwe model iets groter, maar vooral stijver en sterker. Dat moet respectievelijk het ruimteaanbod, de rijeigenschappen en de veiligheid ten goede komen. De Subaru’s zijn standaard rijk uitgerust en het comfortniveau is er eveneens op vooruit gegaan. En door verbeteringen aan de ophanging en het chassis worden oneffenheden beter geëlimineerd.

Rijden met de nieuwe Forester is een genoeglijke ervaring. Het onderstel is nog altijd niet echt dynamisch, maar wel een stuk beter dan voorheen. Je hebt onder alle omstandigheden uitstekend zicht rondom dankzij de dunne deur- en raamstijlen en grote ramen. Ook fijn is dat de regeneratie van remenergie niet gepaard gaat met een onnatuurlijk aanvoelend rempedaal. De CVT-automaat lijkt iets minder snel richting de hogere toerenregionen door te schieten, waardoor je ook als je doorrijdt een rustiger motorkarakteristiek krijgt.



Door: Erik Kouwenhoven