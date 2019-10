Prachtig in lijn: Mercedes AMG GT 63S Coupé

Dat er na de Mercedes AMG GT 63S Coupé ook een cabrioversie zou komen lag in de lijn der verwachting. Maar dat diezelfde auto ook nog zou worden omgebouwd tot een Panamera-achtige vierdeurs coupé, zagen we niet aankomen. Hoogste tijd om ermee op pad te gaan.



Het resultaat is echter goed gelukt. Wat vooral te waarderen is, is de nette lijn. Geen al te dik gedoe, geen overdosis spierballen, maar een alleszins gedistingeerde vierdeurs coupé met een mooi front en een interessante achterzijde. Een auto waarmee je dus eigenlijk overal kunt komen voorrijden. Het prijskaartje van ruim 260.000 euro zie je er voor deze versie niet aan af. Ook de eenvoudigere versie met 585 pk biedt natuurlijk ruim voldoende en is ‘al’ bereikbaar vanaf 226.000 euro. Maar deze 639 pk sterke twinturbo achtcilinder S-uitvoering is de ultieme keuze en kan de vooruit heel goed vinden. Het maakt de auto buitengewoon geschikt voor vlot doorrijwerk, met dank aan de combinatie van een negentraps automaat, vierwielaandrijving, meesturende achteras en elektronisch aangestuurd sperdifferentieel.



In de auto is de zit op de met nappaleer beklede sportzetels perfect en het zicht op het instrumentarium optimaal. De widescreen cockpit is fraai en compleet, terwijl alle hulpprogramma’s om de rijkunsten van de bestuurder naar een hoger plan te tillen snel te vinden zijn. Op elke ondergrond en in welke weersomstandigheid ook kan de chauffeur pasklare assistentie krijgen. Dat noemen ze bij Mercedes AMG ‘een optimale rijbeleving’.

Goed handelbaar

Met een simpele druk op de knop verschijnt bijvoorbeeld een scherm vóór je dat volledig is ingesteld op sportiviteit, inclusief bijbehorende uitlaatsound. Het gaat dan om een diepe brom en de nodige knallen, maar wel prachtig in lijn. Reken verder op McLaren-achtige prestaties, zoals een acceleratie naar ‘100’ in 3,2 seconden, waarbij de auto toch verrassend goed handelbaar blijft. Deze Mercedes AMG is echt een wolf in een heel chique hondenpak. De topsnelheid van 320 kilometer per uur rij je niet dagelijks, maar al kun je dat maar drie keer ergens in een ver land benaderen, dan nóg is het sensationeel. Bij verkeerslichten krijg je gedistingeerde knikjes, al weet niet iedere autoliefhebber deze Mercedes op z’n juiste waarde te schatten. Het is vooral de matte look die opvalt. Ik ben eerlijk gezegd niet van het opvallen en dus hoeft die matte look van mij ook niet, maar de kleur is prachtig. Ook het interieur met veel zwart – ik zou opteren voor bruin of cognac – zal velen kunnen bekoren. Met fraaie stiksels en rijke materialen is op een tamelijk ingetogen wijze een interessant geheel gemaakt. De aluminium ventilatieroosters zijn mooi en sierlijk in carbon (koolstofvezel) gezet en de vorm van de roosters doet denken aan de achterzijde van een Boeing straalmotor. Ook fraai: alle knoppen en vlakjes die je kunt induwen zijn in prachtig geborsteld aluminium uitgevoerd. En bij donker weer lichten ze op in een kleur naar keuze… De informatie op het grote display is overzichtelijk en komt in mooi heldere kleuren tot je.

Blauw icoontje

Eenmaal op weg rommelt de enorme achtcilinder natuurlijk lekker door. Maar niet alle acht de cilinders zijn bij voortduring aan het werk. Als het toerental zakt schakelt de motor vier cilinders uit, hetgeen wordt aangegeven door een blauw icoontje met twee cilinders en het cijfer vier daartussen. Direct bekruipt mij het gevoel van zuinigheid en goed bezig te zijn.



Ik ken Mercedes als een merk dat zich in hoge mate verantwoordelijk voelt voor ons milieu, maar deze uitvoering is daar geen nadrukkelijke exponent van. Toch geeft de AMG GT je een goed gevoel. Namelijk een gevoel van niet alles te hoeven laten zien wat je kunt. Weten dat het kan is vaak prettiger dan laten zien dat het kan.



Door: Frank Kloppert. Fotografie: Georges van Wensveen