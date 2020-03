Porsche Boxster en Cayman GTS: beste van twee werelden

De Porsche 904 Gran Turismo Sport vormde in de jaren zestig een extra comfortabele uitvoering van deze pure racewagen en was bedoeld om de coureurs tijdens de ultralange Targa Florio race fit te houden. Nu is er van elke Porsche een GTS. We reden met de Boxster en Cayman GTS.



In vergelijking met de S-modellen van elke serie, beschikken de GTS-versies over meer vermogen. Motortuning en andere aanpassingen zorgen voor tussen de 30 en 50 pk extra en daarbij wordt het koppel vergroot, waardoor de trekkracht verbetert. Het toegevoegde Sport Chrono Pakket maakt nog kortere acceleratietijden mogelijk en de bestuurder kan gebruik maken van de rijmodus Sport Plus om de gaspedaalkarakteristiek en de schakeltijden van de versnellingsbak te verkorten. Bij het terugschakelen geeft de handbak automatisch tussengas en in het uitlaatsysteem zijn harde knallen hoorbaar bij het loslaten van het gaspedaal. Voilá GTS.

Estoril

Telkens als er een GTS-uitvoering aanstaande is breekt een lichte mate van opwinding uit onder Porsche-liefhebbers. In de regel gaat het hier namelijk om een model dat het beste biedt van twee werelden. Enerzijds een relatief rijk uitgerust model dat comfortabel is, maar anderzijds voldoende sportief om op bochtige bergweggetjes leuk mee te kunnen komen. Dat klopt helemáál voor de 718 Cayman en Boxster GTS waarmee we op en rond het Circuit van Estoril onze rondjes draaien. De modellen zijn – hoera! – uitgerust met een licht teruggetunede 4.0 liter metende zescilinder GT4-motor die 400 pk sterk is. Dit tot groot genoegen van veel liefhebbers die de viercilinder 718 Caymans en Boxsters het antwoord noemden op een vraag die ze nooit hadden gesteld. Vooral het geluid – ooit omschreven als ‘het gebrom van een Subaru met een verkoudheid’ – bleek het model te nekken. Maar in de nieuwe GTS-modellen, met hun ongeblazen zescilinder vierliter motor, is alles weer zoals het hoort! Adaptieve cilinderregeling die afwisselend een van de twee cilinderbanken bij lage belastingen uitschakelt, directe brandstofinspuiting met piëzo-injectoren en een variabel inlaatsysteem dragen bij aan de efficiëntie van de motor. De GTS-motor, die moeiteloos 7.800 toeren draait, maakt ook indruk met zijn superieure vermogensreserves en onmiddellijke reactie.

Niet hardcore

Doordat beide modellen zijn voorzien van het standaard Porsche Active Suspension Management, een 20 millimeter lager sportonderstel en Porsche Torque Vectoring met een mechanisch sperdifferentieel, zijn deze machines geboren voor een mooie Alpentour. Opvallend daarbij is de mix tussen een supergoed bochtengedrag en een mooie mate van comfort. In tegenstelling tot de GT4 en Spyder sturen de GTS-versies iets minder scherp en direct, maar dat komt het comfort ten goede. Ook voelen ze niet aan als getergde kooidieren die elk moment klaarstaan voor de aanval. Rustig toeren doet de GTS net zo graag. Het enige licht teleurstellende blijft het geluid. Dat lijkt – mogelijk door de toevoeging van fijnstoffilters – nog iets meer ingetogen. Ook het circuit vinden deze auto’s na een paar rondjes wel mooi geweest. Natuurlijk, je kunt er heel hard mee, maar de GTS is niet zo hardcore dat ‘ie zich graag dag in dag uit laat afbeulen op het circuit. Daarvoor moet je toch echt de GT4 hebben. Al met al is het precies de auto die het moest worden: de ideale mix tussen comfort en sportiviteit. De 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 zijn per direct te bestellen.



Door: Erik Kouwenhoven