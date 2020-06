Mercedes-Benz GLB: Eerder utilitair dan elitair

Voor de mensen die een redelijk betaalbare, zevenzits SUV zoeken heeft Mercedes-Benz de GLB in de aanbieding. Een auto waaraan alles lijkt te kloppen, ondervond Erik Kouwenhoven, “al is de buitenzijde wel even wennen”.



De Mercedes-Benz GLB moet concurreren met auto’s als de BMW 2 Serie Gran Tourer, de Peugeot 5008, de Seat Tarraco en de Skoda Kodiaq. Die strijd kan de auto aan, want de GLB biedt op papier alles wat een SUV-liefhebber wil. Bonus voor de koper is dat het ook nog een echte Mercedes is, met een van de beste en mooist vormgegeven interieurs van nu. Het dashboard is modern, gebruiksvriendelijk en oogt dankzij de turbine-achtige roosters en platte displays fantastisch.

Verhoudingen

De buitenzijde is wel even wennen. De GLB heeft namelijk wat weg van de grotere Mercedes GLS en oogt daardoor vanuit sommige hoeken wat gedrongen en net niet helemaal in proportie. Dat zou ook te maken kunnen hebben met de wielen. Onthoud: grote velgen zorgen voor betere verhoudingen. Binnenin is het allemaal zeer herkenbaar. Het interieur is ruim en hoog en er is als optie zelfs een derde zitrij leverbaar, althans voor personen die niet langer zijn dan 1,68 meter. De achterbank van de GLB is verschuifbaar over een lengte van 14 centimeter, zodat er afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor meer beenruimte achterin of extra bagagevolume. Met de achterbank in de achterste stand biedt de GLB in elk geval voldoende ruimte voor vier volwassenen.



Bij de zevenzits uitvoering is de toegang tot de achterste zitrij wel behoorlijk krap. Ook heb je dan minder bagageruimte, variërend van 500 tot 1.680 liter. De vijfzitter met slechts twee zitrijen kan 570 tot 1.805 liter aan.

Kluisdeuren

Qua rijden voelt de auto een tikje looiïg aan, wat zwaarder dan gedacht voor een model dat is gebaseerd op de B-Klasse. Keerzijde is echter dat alles kwalitatief hoogwaardig en comfortabel overkomt. De portieren voelen aan als kluisdeuren en de gebruikte materialen zijn top. De standaard voorwielaangedreven GLB heeft wel wat last van ‘slaande’ voorwielen wanneer je wilt wegrijden, vooral wanneer het nat is. Op het basismodel na hebben alle versies vierwielaandrijving. De GLB heeft geen lage gearing of diff-locks, maar wel elektronica die de functies daarvan zo goed mogelijk overneemt. De 4Matic-uitvoeringen beschikken bovendien over een offroad-techniekpakket. Deze lichtfunctie zorgt ervoor dat voorwerpen vlak voor de auto extra goed belicht worden tijdens terreinrijden in het donker. De forse bodemvrijheid van 20 centimeter en de hoog opgetrokken bumpers vergroten de bruikbaarheid buiten de gebaande paden. Voor de kenners: de inloophoek is 18 graden, de uitloophoek 18.3 graden.

GLB 35 AMG

Wij reden tijdens de introductie met de GLB 200, die vanaf 50.442 euro in de prijslijst staat. Dit type is voorzien van een 163 pk sterke 1,3 liter viercilinder turbomotor in combinatie met een soepele, zeventraps automaat. De 1.455 kg wegende GLB accelereert in 9,1 seconden naar 100. Tijdens reguliere ritten is hij mooi stil, maar bij hogere toerentallen wordt de viercilinder goed hoorbaar. Het geluid is trouwens niet chique: de krachtbron zet het al snel op een loeien – en dat terwijl de auto er nou niet direct vandoor schiet. Beter is het om te kiezen voor een iets zwaardere motor, die past gewoon beter bij dit type auto. U kunt het wat dit betreft redelijk bont maken, want Mercedes- Benz levert zelfs – mits u genegen bent om 77.623 euro naar de dealer over te maken – een 306 pk sterke versie: de GLB 35 AMG.

Wanneer je gaat voor een duurdere uitvoering van de GLB, dan komen de prijzen al snel in de buurt van die van de grotere Mercedes-Benz GLC. Ook qua buitenmaten zit de GLB erg dicht tegen de GLC aan. De vraag is wat je wilt. Meer luxe en comfort in een wat stoerder model voor iets meer geld, of de utilitaire GLB, die dankzij z’n praktische bruikbaarheid en optionele derde zitrij ideaal is voor de soccer-mums en -dads onder ons.