Mazda MX-5 30th Anniversary Edition: Toveren met een kart

Oke, het waren de Britten die de compacte open auto groot maakten, maar het is aan Mazda te danken dat dit principe nog bestaat. Al dertig jaar lang maakt het eigenwijze Japanse merk de MX-5. Een mooi moment dus voor een jubileumversie, de 30th Anniversary Edition.

Over die jubileumversie kunnen we kort zijn: de tien exemplaren voor Nederland zijn al verkocht. Misschien dat er in België – dat land kreeg er honderd! – nog een te vinden is. Waarom? Misschien omdat je een fan bent van de kleur Racing Orange, want alle 3.000 exemplaren die Mazda wereldwijd afzet zijn in die tint gespoten. En op het spatbord vind je een plaatje met het nummer uit de serie dat je hebt. In het interieur Recaro sportstoelen met leren bekleding, oranje stiksels en piping en een Bose audiosysteem. De remklauwen zijn ook in de kleur oranje gespoten. Voorin zijn ze van Brembo, achter van Nissin en de schokbrekers stammen van Bilstein. Gesmede lichtmetalen wielen van Rays maken het plaatje compleet. Het prijskaartje bedraagt 46.790 euro, maar zoals gezegd zijn alle tien exemplaren – in ons land was alleen de roadster leverbaar – al lang en breed verkocht. Waarom we nu dan toch met de auto door Duitsland koersen? Omdat dit een mooie gelegenheid is om de kennismaking met de jongste MX-5 te hernieuwen en tegelijk nog eens te rijden met de allereerste MX-5. Bovendien lopen we even binnen bij het Mazda Classic Automobil-Museum Frey in Augsburg, waar auto’s staan die zelfs het fabrieksmuseum in Japan niet heeft.

Kartachtig

We beginnen de route vanaf het vliegveld van München met het jubileummodel. Al vanaf de eerste meters voelen we ons thuis in de MX-5. Hij rijdt net zo lichtvoetig als het eerste model en is zelfs nog wendbaarder. Een blik op de specificaties bevestigt dat gevoel: de jubileumversie is maar 55 kilogram zwaarder dan de eerste MX-5 van dertig jaar geleden. Terwijl we nu met de 184 pk sterke tweeliter SkyActiv benzinemotor rijden, die ruim anderhalf keer zo sterk is als de 116 pk leverende 1.6 uit 1989. De term sportauto is dan ook zeker op z’n plaats in deze MX-5, die bijna 220 op de klok kan toveren en de honderdsprint in 6,5 seconden afraffelt. Geen wonder dat de races in de Nederlandse MX-5 merkencup zo vermakelijk zijn voor het publiek. Wij vermaken ons op de Beierse landweggetjes, waar eigenlijk net iets teveel dorpjes zijn om in het juiste ritme te komen. Maar het stuurplezier van de MX-5 is er niet minder om. Je kunt hem zeer nauwkeurig de bocht insturen en al vroeg op het gas gaan om uit te accelereren. De grip is vrijwel altijd zo goed dat overstuur uitblijft. En als dat wel komt is het makkelijk op te vangen. Je zit namelijk bijna tegen de achteras aan en voelt meteen als de auto een beetje glijdt. Over die zitpositie moeten we wel kwijt dat iemand van meer dan 1,90 meter zich niet heel happy zal voelen. Tot 1,80 meter is het een perfect passende handschoen, daarboven gaat het allemaal wat strak zitten.

Vermakelijk

Wat dat betreft is er in die dertig jaar weinig veranderd aan de auto, zo ondervinden we als we in Augsburg overstappen in het knalrode exemplaar van de eerste generatie. De instap lijkt makkelijker door de lagere portieren, maar het interieur is van bijna dezelfde afmetingen. Dat kan ook niet anders als je naar de buitenmaten kijkt. De eerste MX-5 was zelfs 3,5 centimeter langer dan het huidige model, dat echter weer zes centimeter breder is. Qua hoogte is er geen verschil: 1,23 meter.

Drie kruisjes

Als je net uitstapt uit een 30 jaar jongere auto met anderhalf keer zoveel vermogen ligt teleurstelling op de loer, maar de oude MX-5 rijdt opvallend prettig. Het is even wennen aan de afwezigheid van stuurbekrachtiging, maar de versnellingsbak schakelt net zo licht en direct als die van de nieuwe. Met drie kruisjes achter de naam en op veel hogere banden heeft het onderstel niet de scherpte van de jongste MX-5, maar het rijkarakter is niettemin zeer vermakelijk.

Omweg

Onze trip eindigt bij het museum, waar Mazdadealer Walter Frey met zijn twee zoons steeds een deel van hun fraaie privécollectie tentoonstelt in een oude remise, die al net zo kundig is gerestaureerd als de Mazda’s. Walter Frey werd overigens Mazda-dealer vanwege zijn belangstelling voor de Wankelmotor. Het museum is een bezoek waard, want er staan unieke modellen, inclusief een handvol versies van de MX-5. Maar ook oude driewielers, de kleine modelletjes uit de jaren zestig en uitvoeringen met rotatiemotor. Als de oude heer Frey aanwezig is en tijd heeft, leidt hij zijn gasten met plezier zelf rond. Dan duurt de rondleiding wel drie keer zo lang, want bij bijna elke auto heeft hij een verhaal. Bovendien laat hij dan graag de kelder zien, die vol staat met de auto’s waarvoor boven geen plaats is. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want de toegangsprijs bedraagt een symbolische vijf euro. Maak gerust een omweg via Augsburg! Of, beter nog: rij er met een MX-5 via leuke binnendoor weggetjes heen.



Door: Mario Vos