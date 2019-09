Lexus UX 250h: gedurfd sportief

De belangstelling voor SUV’s en crossovers groeit stug door. In alle segmenten worden daarvan de vruchten geplukt, bijna elk nieuw model is een succes. En dus is er nu de compacte Lexus UX.

De UX, de naam verwijst naar urban crossover, is de op één na meest compacte Lexus. Alleen de inmiddels wat op leeftijd geraakte CT is kleiner. De UX is met een lengte van net geen 4,5 meter meer dan een hele maat groter en in alle opzichten meer volwassenen en vooral trendy. De hoekige styling met veel scherpe vouwen zal niet ieders smaak zijn, maar is gedurfd sportief en heeft de markante Lexus spindle-grille als herkenningspunt. De achterlichten steken een beetje uit de carrosserie. Niet mooi? Ze hebben een functie, namelijk als luchtgeleiders, hoewel er boven de achterruit ook een spoiler is gemonteerd. Die is er vooral om de ruit schoon te houden.

Turboloze hybride

Bijna net zo extravagant is het interieur, met een sterk naar de bestuurder toegedraaide middenconsole, inclusief breed beeldscherm voor het infotainment. Recht voor de bestuurder zit een vrij smal en hoog instrumentenpaneel, zoals we dat ook vinden in de modellen ES en LC, met een grote knop aan de rechterkant voor het instellen van de verschillende rijmodi. Qua bediening werkt het allemaal lekker intuïtief, met als enige opmerking dat de bediening van het infotainment via een touchpad gewenning vraagt. Lexus brengt met de UX alweer de vierde generatie van zijn hybride aandrijflijn. Het basisconcept bleef hetzelfde: een turboloze, qua inhoud vrij grote benzinemotor die via een planetair tandwielstelsel is gekoppeld aan twee elektromotoren, om zo continu variabele overbrengingen te genereren. Maar de efficiëntie van de nieuwe 2,0 liter benzinemotor (152 pk) is verder verbeterd en een iets gewijzigde opstelling van de elektromotoren leidt tot een fellere, vlotter reagerende aandrijving. Het totale vermogen bedraagt 184 pk, ook als er – zoals in ons testexemplaar – nog een extra elektromotor bij de achteras voor vierwielaandrijving zorgt. Die zit er overigens alleen om voor extra tractie te zorgen op een gladde weg bij lage snelheden.

Zelfopladend

De Lexus UX hoef je niet met een stekker op te laden en je hoeft je ook geen zorgen te maken over de keuze tussen de benzine- of elektro- motor. Dat neemt de elektronica je uit handen, omdat de accu door de auto zelf wordt opgeladen en steeds het maximale rendement wordt gehaald uit de brandstof. Als je goed oplet zie je dat de benzinemotor best vaak wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld als je het gas loslaat of rustig rijdt in de stad. Vrijwel schokvrij en nauwelijks merkbaar start de benzinemotor steeds weer als er meer kracht gevraagd wordt of als de accu niet meer genoeg stroom heeft. Tot zover eigenlijk niets nieuws onder de zon, maar Lexus heeft de aandrijflijn in de UX wel een sportief tintje gegeven. Als je hem niet in de rijmodus ‘Eco’ hebt staan, maar in de gewone modus of in ‘Sport’, reageert de aandrijving veel vlotter dan we gewend zijn. En dat verschaft de auto een aangename dynamiek. Vooral de tussensprintjes raffelt de UX opvallend vlot af.

Klimaatconciërge

Daar passen ook het sportief afgestemde onderstel en de scherpe besturing bij. De UX reageert alert op stuurimpulsen zonder ooit nerveus aan te doen. Door die beweeglijkheid voelt de UX veel lichter aan dan de 1.675 kilogram die hij rijklaar weegt. Het gewicht zit blijkbaar lekker laag in de auto, want van de meer compacte Lexus-modellen is de UX veruit de meest sportieve. De UX mag dan compact zijn, qua uitrusting is het eerder een gerieflijke limousine. We zouden zomaar een pagina extra over de uitrusting kunnen schrijven, maar we pikken er een paar uit: de standaard led-koplampen en het omvangrijke pakket aan veiligheidsfeatures, met onder meer radar-cruisecontrol, uitgebreide waarschuwing voor aanrijdingen, rijstrookassistentie, een grootlichtassistent en verkeersbordherkenning. Oh, en dan heeft de auto ook nog een ‘klimaatconciërge’ aan boord. Dat is geen ‘Groenlinkser’ die vanuit de middenconsole een bezwerend vingertje komt opsteken als je eens wat extra gas geeft, maar een setje sensoren die uit de gemeten en de gewenste temperatuur de juiste instelling van verwarming/airco afleidt en zonodig nog stoelverwarming of –koeling inschakelt. Overigens kan Groen Links sowieso weinig mekkeren over deze UX, want het is bijna een wonder van zuinigheid, met de laagste CO2-uitstoot in zijn klasse.

Door Mario Vos