Lexus LC 500 Convertible: Windkracht 13

Lexus heeft van zijn LC 500 nu ook een cabrioletversie gemaakt. Met zijn CO2-uitstoot van 275 g/km is het beetje de guilty pleasure van het verder zo groendenkende Toyotaconcern, maar ook een ideale corona escape machine.



In het nieuwste nummer van CARROS Magazine – nu in de kiosk – stapt reporter Erik Kouwenhoven in de Lexus LC 500 Convertible. En dat begint gelijk goed, want de motor komt met een flinke grom tot leven. Toch lijkt die pret van korte duur als even later allerlei kleppen zich in het uitlaatsysteem sluiten. De klinkt dan Lexus opeens weer aardig dociel. Maar –dan toch – als je aangeeft dat je zin hebt in een potje rammen, laat de auto zijn compleet andere kant zien.



“Ook klinken grote V8-motoren beter doordat de turbo’s geen motorgeluiden afvangen. En dat blijkt wanneer we de cabrioversie de sporen geven. De sonore brom gaat bij zo’n 4.000 toeren over in een Nascar-achtig gehuil dat hele volksstammen doet omkijken.”



Kouwenhoven omschrijft dat de Lexus als een vuurpijl richting de horizon schiet, met dank aan de motor die moeiteloos 8.000 toeren draait.



“Vooral met open dak is dat een enerverende ervaring. De bak schakelt dan plotseling woest en met een knal over, de stuurbekrachtiging wordt directer, terwijl de tractiecontrole probeert de boel enigszins onder controle te houden.”



Minpuntjes noteert Kouwenhoven ook. Neem het instappen.



“Instappen gaat vanwege de lange, zware deur makkelijker dan uitstappen. Als je de auto wilt verlaten krijg je eventjes een Hotel California-gevoel. Wel om de hoek parkeren bij een vol terras dus, als je geriatrisch gezien wat achter begint te lopen.”

