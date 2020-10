La dolce vita: Ferrari Roma

Een tijdloos mooie en elegante auto, met het hart van een raszuivere sportwagen. Dat concludeerde Erik Kouwenhoven na de eerste ritten met een échte Gran Turismo: de Ferrari Roma.



Het straatbeeld in de rijkere enclaves van de westerse wereld wordt grotendeels bepaald door moderne Ferrari’s met middenmotor, koelsleuven, spoilers en vuurspuwende uitlaten. Toch is het Italiaanse sportwagenmerk groot geworden dankzij een ander model. Ooit reden de playboys over de boulevards van Cannes, Monaco en Marbella in lange, lage sportwagens met enorme neuzen. Auto’s als de 250 GTO, de 400 en, recentelijker, de 456 en 550 Maranello, nog steeds tijdloos mooi en inmiddels uitgegroeid tot echte klassiekers.

Oersterk

Zulke Gran Turismo’s zijn voor de echte fans nog altijd de archetypische Ferrari. Helaas voor hen heeft de V12 nagenoeg het veld geruimd voor een achtcilinder. Gelukkig voor de moderne Ferrari-adept gaat het dan wel om een veelvuldig gelauwerde V8 met twee turbo’s, die al vier jaar op rij de International Engine of the Year verkiezing won. De machine ligt ook in de neus van de Ferrari Roma, de auto waarmee we nu de bergen rond het Italiaanse plaatsje Alba onveilig maken.

