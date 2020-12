Jeep Compass 4xe: Groene Jeep

Een Jeep met een 1,3-liter viercilinder en dan ook nog eens plug-in hybride. Dat is even slikken. Maar zelfs dit oer-Amerikaanse merk komt niet onder de moderne milieueisen uit. De tijd van de slurpende V8 ligt achter ons en dat pakt niet eens slecht uit, ondervond Yuri van Koeveringe.

De aandrijflijn van de compacte en goed geproportioneerde Compass 4xe is opgebouwd uit meerdere componenten die nauw samenwerken. Allereerst is er de 1,3 liter viercilinder turbobenzinemotor, die zowel in een 130 als 180 pk (voor de S en Trailhawk) uitvoering beschikbaar is. Via een automatische zesversnellingsbak drijft deze de vooras aan. De achteras wordt bediend door een elektromotor met 60 pk en 250 Nm, die zijn kracht put uit een 11,4 kWh accupakket.

Dit ligt verborgen onder de tweede zitrij en kost dus geen laadvolume. En als laatste is er nog een tweede elektromotor aan de brandstofmotor gekoppeld, die zorgt dat het accupakket nooit helemaal leeg raakt en tevens zaken regelt als het start/ stop-systeem.

Uitgebreide menu’s

De 4xe is herkenbaar aan enkele subtiele, lichtblauwe elementen en vooral aan zijn dubbele brandstofkleppen. Achter de ene schuilt de ingang van de benzinetank, de ander herbergt de stekkeringang. Met een laadvermogen van 7,4 Kw laadt je in theorie het accupakket in honderd minuten weer op, afhankelijk van het beschikbare vermogen van het laadpunt. Met een volle accu kun je tot zo’n vijftig kilometer elektrisch rijden.

Binnenin zit het grootste verschil vooral in de tellers. Aan de rechterkant kun je nu zien hoeveel procent je gebruikt van de aanwezige kracht en hoeveel je oplaadt tijdens afremmen. Daarnaast kun je op de schermen uitgebreide menu’s oproepen die laten zien hoe de auto gebruikmaakt van de diverse onderdelen van de aandrijflijn.

Hybride, elektrisch of E-Save

De Compass 4xe biedt drie rijmodi. In ‘Hybride’ zoekt de auto continu naar de meest efficiënte manier van rijden. Trap je het gaspedaal niet te ver in, dan zal hij volledig elektrisch rijden tot een snelheid van maximaal 130 km/h. Vraag je méér, dan springt de brandstofmotor bij. In ‘Electric’ maakt hij alleen gebruik van de elektromotor op de achteras, wederom tot een vaartje van 130 km/h. Handig is ook de ‘E-Save’ modus, waarbinnen je weer keuze hebt uit twee secondaire modi: passief of actief. In de eerste handhaaft de auto het ladingsniveau van het accupakket door hoofdzakelijk gebruik te maken van de brandstofmotor. In de actieve modus laadt hij tijdens het rijden de batterij op tot een maximum van 80 procent.

Dit alles zorgt voor een vreemde gewaarwording zodra je de Jeep Compass 4xe in stapt en op de startknop drukt. Op een zachte ping na zit je in volledige stilte.

Geen dreunende diesel, geen brommende V8, niets. Een blik op het digitale scherm tussen de twee tellers leert dat de auto bedrijfsklaar is, maar dat hij dit graag doet zonder gebruik te maken van de brandstofmotor. En zo zoef je in alle rust en stilte van je plek.

In de volledige elektrische modus heeft de auto voldoende kracht om met het verkeer mee te rijden, maar verwacht geen Teslaachtige versnellingen. Trap je echter in de Hybride-modus het pedaal helemaal naar beneden, dan wordt je verrast met een fikse acceleratie. Want met een gecombineerd vermogen van 240 pk (in de door ons gereden S-uitvoering), is dit de snelste Jeep Compass ooit. De auto lijkt alleen wat moeite te hebben met het al rijdend plotseling versnellen. Dan start er een heel proces: eerst springt de brandstofmotor aan, dan moet de juiste versnelling worden gevonden en moet het toerental nog op het juiste bereik komen. Dit alles kost even tijd, terwijl je precies op dat moment had willen versnellen.

Terrein

Het meest interessante is echter hoe de auto zijn e-AWD gebruikt in het terrein. Daar blijkt dat een elektrische aandrijving op de achterwielen helemaal geen slecht idee is. Niet alleen levert de elektromotor een flink koppel, maar hij is ook nog eens nauwkeurig aan te sturen. Door middel van het Selec-Terrain systeem zet je de 4WD in de juiste modus, waarbij de auto continu de mate van grip analyseert en op basis daarvan beide assen en differentiëlen aanstuurt. En daarin voel je dat de achteras net iets verfijnder weet om te gaan met omstandigheden met weinig grip. Omdat deze volledig elektrisch wordt aangedreven, zorgt het hybridesysteem er te allen tijde voor dat de batterij niet leeg raakt. Dreigt de capaciteit onder de drie procent te komen, dan gebruikt hij de brandstofmotor om op te laden.

Toegegeven, in eerste instantie hadden we onze bedenkingen over de Compass 4xe. Een hybride aandrijving met bescheiden 1,3 liter motortje leek ons niet een succesvol recept voor een echte Jeep. Maar we kunnen er niet onderuit: de auto rijdt fijn en comfortabel, het hybridesysteem – mits je ‘stekkert’ – zorgt voor een bizar laag verbruik en de offroad capaciteiten zijn er door het toepassen van de e-AWD alleen maar beter op geworden.

