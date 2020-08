Ford Explorer 3.0 V6 PHEV: Inclusief alles

“Laat ‘m zich maar lekker ingraven. Stop onderweg, doe een slalompje, ga lekker je gang en kijk of je de overkant haalt.” Mijn Belgische gastheer kijkt me niet eens na: hij weet allang dat het gaat lukken de enorme zandbak te doorklieven. Terwijl ik daar zelf allerminst zeker van ben, want m’n Explorer Hybrid is verzwaard tot drieduizend kilogram en zeult ook nog een aanhanger met betonplaten achter zich aan. Een combi van 5,5 ton. In mul zand!

Er staan op het immense testterrein van Ford in het Belgische Lommel diverse modellen klaar om te gaan zandhappen zie ik in de verte. Ondertussen checkt de bewaking mijn lichaamstemperatuur (36.7, dank u) en wordt de camera van mijn gsm afgeplakt met een – overigens makkelijk te verwijderen – stukje tape. Ik heb vandaag alleen oog voor een van de twee opgestelde Fords Explorer PHEV. Deze plug-in hybride is de enige versie van de Amerikaanse SUV die tot ons gaat komen, want de typen zonder hybridetechniek zouden dankzij onze BPM en CO2-boetes onevenredig duur worden.

All inclusive

En nu we het er toch over hebben: voor de Explorer Hybrid (voluit ‘ST Line 3.0 V6 Ecoboost PHEV’) wordt 77.910 euro gevraagd. Pittig, maar dat is inclusief alles, tot massagestoelen en een verwarmde achterbank aan toe. Het lijstje met aan te vinken opties behelst slechts goodies, alles zit er al op en aan. De enige bij te betalen ‘musts’ zijn wat mij betreft een trekhaak (1.200 piek), zo’n kekke wallbox voor naast de oprit waarmee je de batterij in vier uur kunt opladen (aan het stopcontact kost je zes uur) en, vooruit, rubberen vloermatten (183 euro). Wie de Explorer Hybrid in de standaardkleur Oxford White neemt is dan klaar, afwijkende tinten kosten tussen de 1.000 en 1.500 euro extra. Tip: neem ‘m in Atlas Blue (+1.250 euro). Alles bij elkaar opgeteld, maar zonder wallbox voor thuis want daar is nog geen prijs voor, zit je dan op 80.543 euro.

Louter 4×4 tests

Goed, bij aankomst in Lommel dus géén ronkende verhalen over design, afmetingen, prestaties en de verkoopsuccessen van de (vijf) voorgaande Explorer-generaties, maar alleen een korte uitleg over de reeks offroadtests die ons te wachten staat. Mijn hoop om ook nog even de kombaan op te mogen blijkt ijdel. Jammer, want de Explorer Hybrid zal in Europa toch vooral worden ingezet als groottoerist: een gerieflijke en, ten opzichte van de Duitse en Britse concurrentie, betaalbare super-SUV. Drie zitrijen, twaalf bekerhouders, de hele mikmak aan elektronische gadgets, full-LED, 20-inch

lichtmetaal, tienvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met massagefunctie, 980 Watt audio, plek voor vier (!) kinderzitjes, stuurwielverwarming: het klinkt allemaal niet heel utilitair. Je laat het wel uit je hoofd om achter een auto als deze een betonmolen of fruitkar te hangen. Sterker nog: je wil er niet eens een zachte berm mee in, want dat geeft spetters op de strakgelijnde flanken.



Toch staan er in Lommel dus geen testritten langs pittoreske boerderijtjes op het program. Nee, een procentje of 35 omhoog en weer omlaag, voornoemde zandbak, een bosparcours met diepe kuilen: dát doen we. Eerst solo en dan met loodzware aanhanger. Enorm leuk en leerzaam om weer eens te doen, daar niet van – en met indrukwekkend resultaat bovendien, want een hybride die 2,5 ton mag trekken is geen gemeengoed. En ongelooflijk maar waar: wel of geen aanhanger met beton voel je nauwelijks, afgezien van wat gekloenk van de trekhaakbol in de aanhangerkoppeling. Indrukwekkend.

Maarre… hoe rijdt de Explorer Hybrid nou echt, met nétte mensen achter het stuur?

Rijmodi

Dat zullen we pas dit najaar weten, want dan rijden de eerste exemplaren de showrooms binnen. Maar de sessies op de Lommelse ‘proving ground’, waar honderden technici 24/7 volgens een strikt programma hun ritten rijden, wezen al wel uit dat de zesde Explorer-generatie alles in zich heeft om een sterke aanbieding te worden. Binnenin mooi afgewerkt, van buiten dankzij de iets aflopende daklijn dynamisch – zeker voor een zevenzitter. Het Explorerfront heeft trouwens nogal wat trekjes van een Range Rover, alleen dan voor tienduizenden euro’s minder. Dankzij de zeven rijmodi is offroadrijden kinderlijk simpel en gezien z’n systeemvermogen van 457 pk (363 van de V6, 102 van de elektromotor) en koppel van 825 Nm is hij behoorlijk uniek in de klasse tot tachtig mille. Zeker als je de uitrusting in ogenschouw neemt.



Anders gezegd: er is, mocht u in de markt zijn voor een Duitse dan wel Britse 4×4, geen enkele reden om de Amerikaanse Explorer Hybrid niet óók op uw shortlist te zetten. Misschien zelfs wel bovenaan.



—

Actieradius

De Explorer Hybrid komt volgens Ford op één acculading ruim 45 kilometer ver, ’s winters in minder goede omstandigheden zal dat zo’n 30 kilometer zijn. Via de opties EV Auto, EV Now, EV Later en EV Charge heb je als bestuurder invloed op hoe de elektrische energie wordt ingezet. Als de accu bijna leeg is kiest de aandrijflijn automatisch voor EV Auto, waarin de elektromotor de benzinemotor met herwonnen energie ondersteunt voor een optimale efficiëntie. Het opladen van de accu via het lichtnet duurt zo’n zes uur, met behulp van een Ford Wallbox ongeveer vier uur.

Door: Carlo Brantsen