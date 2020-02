BMW X7 M50i: voor wie?

De BMW X7 met zeven zitplaatsen lijkt een prachtige aanvulling op de uitgebreide X-lijn, van de compacte X1 tot de sportieve X6. De jongste en grootste variant waarmee wij rijden doet de wenkbrauwen echter even fronsen. We piekeren ons namelijk suf over de doelgroep.



En dat geldt dan vooral voor deze ultieme uitvoering: de X7 M50i met vijfliter, achtcilinder motor. Is de X7 ‘al’ verkrijgbaar vanaf 140.000 euro, deze versie begint bij 170.000 euro, maar gaat met wat toeters en bellen algauw dik over de twee ton heen. Natuurlijk, daarvoor krijg je idioot veel auto: de X7 meet ruim vijf bij twee meter en is ook nog eens een-tachtig hoog. Gerelateerd aan Amsterdamse woningprijzen van twintig mille per vierkante meter valt het dus nog best mee.

Trouwens, je kunt inderdaad bijna wonen in de X7. Het meubilair omvat zeven, rijkelijk met prachtig leder beklede zitplaatsen, naar wens gekoeld of verwarmd. Ook de drankjes die in de bekerhouders worden geplaatst zijn te koelen of te verwarmen, toch handig. Verder vinden we her en der aansluitingen voor beeld- en audio-apparatuur, is de sfeerverlichting naar eigen smaak aan te passen en beschikt de auto over Bowers & Wilkins luidsprekers die je thuis óók wilt. Het gehele media- en entertainmentsysteem is op diverse manieren via aanraakschermen, een iDrive-controller, met knoppen op het stuur of via je stem te bedienen. Toen wij dit probeerden begon alles wat per stem aanstuurbaar is voor zichzelf, maar dat zal ongetwijfeld aan de toonhoogte hebben gelegen.

Residence

Het uitzicht rondom is prima en het driedelige, glazen panoramadak (sorry: het Sky Lounge dak) zorgt binnenin voor een mooi, ruimtelijk effect. Andere opvallende zaken: de van geslepen glas gemaakte bedieningselementen, climate control die je normaal in vier-, maar in dit geval zelfs in vijf zones kunt verdelen, de nodige variëteit in luchtstromen en dus ook, ik noemde het al even, plaats voor zeven personen plus fiks wat bagage. Op z’n grootst bedraagt het volume daarvan zelfs 2.120 liter.



Iets anders, om te voorkomen dat u denkt dat u een artikel in ons zusterblad Residence zit te lezen: welke weldenkende huisvader stelt zijn echtgenote, kroost en eventuele huisdieren bloot aan de krachten die in deze auto optreden? Een acceleratie naar ‘100’ in 4,7 seconden, snelheden van ver boven de 200 kilometer per uur, enórme G-krachten, al dan niet beteugeld door een adaptief onderstel met dempercontrole en luchtvering? We garanderen de bestuurder een fantastische rit, maar een zwaarmisselijk gevolg. Nee, ga liever alleen op pad en kies dan bijvoorbeeld een traject waarbij de off-road instelling van pas komt, met keuze uit rijden op zand, gravel, rotsen of sneeuw. De karakteristiek van de achttraps automaat, de gasresponse en rijhoogte passen zich automatisch aan.



Vakantie

De X7 M50i biedt zijn bestuurder alle elementen voor een geweldige rit. Bij familiegebruik echter, gooien juist die briljante rijeigenschappen en fantastische prestaties (prima passend in een sportwagen en/of coupé), roet in het eten. Na een bochtig traject zal er één zeer blij persoon uitstappen, gevolgd door zes vermoedelijk behoorlijk misselijke inzittenden. Vraag is dan ook: voor wie is de zevenzits X7 M50i gemaakt? Ons is dat een raadsel. Gaat het om een gezinsvervoerder dan tippen we u een comfortabeler variant, dat scheelt nog een halve ton ook. Nu we er nog eens over nadenken: de BMW X7 M50i is een ideale, imposante, grote en voorname vakantieauto. Maar dan moet de bestuurder óf over een buitenaardse zelfbeheersing beschikken, óf alle bagage inladen en z’n familie met het vliegtuig laten gaan.