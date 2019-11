BMW M850i xDrive Coupé: Maat groter

Ging het bij de vroegere BMW’s 6- en 8 Serie vooral om Gran Turismo’s, de BMW M850i is een zeer serieuze sportwagen. Je voelt aan alles dat er bij de ontwikkeling goed naar Porsche is gekeken, zij het dat de 8 Serie een flinke maat groter is. Iets wat de – vermoedelijk slechts zelden aanwezige – achterpassagiers zullen kunnen waarderen.

Dat maatje groter kunnen we letterlijk nemen, want de BMW is zowel langer, breder als hoger. En zeker de toegenomen breedte van 5 centimeter maakt in de praktijk een groot verschil. Niet alleen voor de inzittenden, maar ook voor eventuele koffers en tassen. Qua interieur bleef BMW echter trouw aan het relatief gerieflijke GT-principe, terwijl Porsche nadrukkelijk voor een sportievere sfeer kiest. Neem alleen al die deels in elkaar geschoven klokken in het dashboard van Porsche, als knipoog naar de vroegere, naast elkaar geplaatste exemplaren met in het midden de grote toerenteller. Mooi, duidelijk en praktisch. Bij de BMW ligt dat even anders. Daar vraagt het dashboard enige gewenning. De gegevens zijn lastiger af te lezen en bieden minder overzicht. Naar verluidt voorziet BMW binnenkort al zijn modellen van dit concept, maar is dat nou echt een verbetering ten opzichte van voorheen? Bovendien oogt het gevoelsmatig wat gewoontjes en dat sluit niet direct aan op de rest van deze extreem goed rijdende sportwagen. Details als de afwerking van het leer, het geslepen glas, de fraaie uit aluminium vervaardigde schakelaars en de ingenieuze ledverlichting zijn van het allerhoogste niveau. Zoals alles eigenlijk: de mobiele telefoon wordt draadloos opgeladen, de navigatie en semiautonome functies werken perfect. Elk detail ademt de sfeer van een fabrikant die graag voor de troepen uit loopt en dat streven ook waar maakt. Hier is op niets bespaard en alles is uit de kast gehaald wat erin zit.

Twee motoren

Qua techniek is er keuze uit twee beroemde BMW-machines die beide zijn gekoppeld aan een achttraps automaat. Enerzijds gaat het dan om de 4,4 liter V8-twinturbo benzinemotor, anderzijds om de 3,0 liter twinturbo zescilinder- in-lijn dieselmotor. In het eerste geval accelereert de 1.965 kilogram wegende auto in 3,7 seconde naar 100. De gretigheid waarmee dat gebeurt is middels enkele knoppen van het Driving Experience Control systeem te bepalen. Er kan dan gekozen worden uit drie standen (Comfort, Sport of Sport+), alle drie met hetzelfde eindresultaat, maar de manier waarop verschilt behoorlijk. Mijn favoriet was Sport+-stand, vanwege de behoorlijke dot extra geluid en het bijkomende motorgerochel. Een verademing, zo’n echte sportwagen tussen al dat keurig stille, elektrische vertoon dat je tegenwoordig om je heen ziet! Opvallend was dat de reacties per woonwijk verschilden. In de ene wijk reageren de omstanders met opgestoken duim als je in de Sport+-stand voorbij komt denderen, maar in andere wijken reageert men juist vooral ge- en verstoord. De andere keus qua motoriek betreft dus de zescilinder diesel, die de BMW in 4,9 seconden naar 100 laat accelereren en qua top, net als de V8, begrensd is op 250 km/h. Al ben ik een fan van dieselmotoren, ik kan niet begrijpen dat iemand deze BMW 8 Serie zou kopen met een dieselmotor. Je doet je zelf te kort en niemand eet er een boterham meer of minder door.

(G)een allemansvriend

Natuurlijk verkoopt BMW graag auto’s. Het is een innovatieve firma waar de ontwikkeling van technieken nooit stilstaat. Zaken als remassistentie, active cruise control, lane change warning: je kunt het zo gek niet bedenken of BMW heeft het als één van de eerste onder de knie. Het merk verkocht in 2017 bijna 2.500.000 miljoen auto’s en realiseerde een omzet van 94 miljard euro bij een winst van 9,7 miljard. Mooie cijfers. En het aardige van dit alles is dat BMW daardoor ook geld heeft om te investeren. Iets waar ook de berijder van de M850i zijn voordeel mee doet. Kortom, als het prijskaartje dat bij de BMW M850i past: doen! Neem wel de tijd om ‘m te leren kennen, want het is in het begin geen allemansvriend, dat moet groeien.

Maar hij kan altijd meer dan de bestuurder en is zeer genegen hem of haar de helpende hand toe te steken. De benzine-uitvoering is te koop vanaf 175.000 euro, maar de versie die wij reden komt op een fiere 199.000 euro. Tja, de toepassing van een dak van carbon om het zwaartepunt omlaag te brengen, een audioset van Bowers & Wilkins, een Night Vision nachtzichtsysteem en wat wijzigingen aan het onderstel kosten nu eenmaal iets extra. Het lijstje met al die verleidelijke opties tikt nou eenmaal flink aan.



Door: Frank Kloppert