Zo houd je jouw auto fit tijdens de intelligente lockdown

Veel mensen gebruiken de auto niet of nauwelijks nu Nederland al weken in een intelligente lockdown zit. Toch is het slim of minimaal één keer per week een ritje te maken.



Als je auto al wekenlang werkloos voor de deur staat, is het slim om toch af een toe – minimaal één keer per week – even de motor te starten voor een rit van minimaal twintig minuten. Daarmee houd je de accu, banden, remmen en zelfs de brandstof topfit.



Lege of kapotte accu

Hoewel de auto stil staat, gaan er onder de motorkap nog wel processen door. Zaken als de klok, de radio of het centrale vergrendelingssysteem vragen continu om kleine beetjes stroom. Na een aantal weken telt al die verbruikte energie op tot toch een aardig stroomverbruik. En dat moet de accu ophoesten. In het meest positieve geval is de accu na een tijd stilstaan alleen leeg, maar hij kan er ook aan kapotgaan.

Bobbels in de banden

Bij een auto die lang stilstaat kunnen bovendien de banden vervlakken. Je krijgt als het ware een bobbel in de band, die je voelt tijdens het rijden. Een halve bar extra aan lucht in de banden kan het euvel voorkomen.



Roestige remmen

De remmen houden ook niet van een lange lentestop. Er komt dan een laagje roest op te liggen. Niets ernstigs, want als je een paar keer remt is het roest eraf. Maar dan moet je wél regelmatig de auto pakken.



Vieze tank

Als de auto echt lang stil staat – bijvoorbeeld een half jaar – dan kan de brandstof verouderen. Dan krijg je verontreiniging in de tank. Een ritje van minimaal 20 minuten per week zorgt ervoor dat het bloed – de brandstof – weer flink door de aderen van je auto vloeit. Vooral bij E10 brandstof speelt het probleem. In benzine zit immers alcohol dat de neiging heeft om water op te nemen. Als je een flinke tijd niet rijdt, zakt de alcohol naar beneden in je tank en er begint roestvorming. Er ontstaat dan drab op de bodem van je brandstoftank.