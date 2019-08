Zevenzits met pit: de Mercedes-Benz GLB 35 4Matic

De gloednieuwe zevenzits SUV van Mercedes-Benz, de GLB, wordt op de autosalon van Frankfurt al meteen in een sportieve jas gestoken. De GLB 35 4Matic krijgt vierwielaandrijving en 306 pk aan vermogen mee.



Bij Mercedes-Benz is het fijn winkelen als je op zoekt bent naar een SUV. De GL-reeks komt in diverse vormen en smaken. Nieuwste aanwinst is de GLB; een 4,63 meter lange offroader met een optionele derde zitrij. Tot zeven personen kunnen dus mee in het ruime binnenste.

306 pk

De nieuweling staat over een paar weken ook als AMG-versie op de stand van Mercedes-Benz in Frankfurt. Het gaat om de Mercedes-Benz GLB 35 4Matic met een vermogen van 306 pk. De 2,0-liter viercilinder benzinekrachtbron is bovendien goed voor een maximumkoppel van 400 Nm.

Vijf rijmodi

De Mercedes-Benz GLB 35 4Matic spurt in 5,2 seconden van nul naar honderd en kent een topsnelheid van 250 km/u. Als bestuurder kies je uit vijf rijprogramma’s.

AMG-outfit

De GLB 35 is herkenbaar aan de AMG-grille, een dakspoler en grote uitlaatuiteindes. Ook zijn 19-inch grote lichtmetalen standaard en een interieur met het nodige leder.

De prijzen en datum van het showroomdebuut ontbreken nog.