Zeer luxe Rolls-Royce Ghost Zenith komt in een oplage van 50 stuks

Als u de luxe van een Rolls-Royce maar wat gewoontjes vindt, dan is er nu Ghost Zenith; de beste Rolls-Royce ooit, zoals de Britten zelf beweren.

Volgend jaar wordt de nieuwe generatie van de Rolls-Royce Ghost Zenith verwacht en dus zwaait het luxemerk de huidige versie alvast uit. Dat doet het met een uitvoering die nadrukkelijk kijkt naar het conceptmodel waar het tien jaar geleden mee begon. Toen, in 2009, presenteerde Rolls-Royce namelijk de 200EX.

Bijzondere afwerking

Zo krijgt elke Rolls-Royce Ghost Zenith in het donker oplichtende deurvakken mee en ook besteden de Britten extra aandacht aan de afwerking van het interieur. Er wordt een complexe combinatie van hout en stof beloofd. Om te benadrukken dat er maar 50 exemplaren van de Zenith worden gebouwd, is er een plaquette met serienummer aangebracht. Die plaquette is – om de cirkel rond te maken – gefabriceerd van gesmolten materiaal afkomstig van de 200EX.

Rolls-Royce Zenith Ghost

Drie duotoon-kleurcombinaties

Rolls-Royce eert als vanouds ook het verleden. De stoelen achterin hebben een afwerking die inspiratie put uit de Silver Ghost uit 1907. Als gelukkige koper kies je uit drie kleurcombinaties voor het exterieur. Daarbij gaat het tussen blauw-wit (Iguazu Blue en Andalusian White), zilver-wit (Premiere Silver en Arctic White) en rood-zwart (Bohemian Red en Black Diamond).