Wordt de Tesla Model Y een bestseller?

Volgens het Amerikaanse DigitalTrends heeft de Tesla Model Y alles in zich om de bestseller voor het merk in 2020 te worden. Maar welke ijzers in het vuur heeft de nieuweling eigenlijk?



In het komende voorjaar loopt de Tesla Model Y voor het eerst van de band. De auto is goed beschouwd een mix tussen de Model 3 – waar het 75 procent van zijn onderdelen mee deelt – en de ruime Model X. Echter is de Tesla Model Y bijna net zo goedkoop als de basis-Model 3. In Amerika moet de instapversie 39.000 dollar gaan kosten, een kleine 5.000 dollar meer dan de kaalste Model 3. Al komt de goedkoopste Model Y pas in 2021 op de markt. Voor dit jaar wordt vooral veel verwacht van de achterwielaangedreven Tesla Model Y Long Range. Voor 47.000 dollar is die versie beschikbaar en daarmee concureert hij met gemak met de Model 3, want volgens DigitalTrends besteedt de gemiddelde Model 3-koper liefst 50.000 dollar aan zijn elektrische Amerikaan.



Al met al heb je een ruime crossover met flink veel actieradius voor nog geen 50.000 dollar, en daar hebben Amerikanen – maar waarschijnlijk ook de rest van de wereld – best oren naar, is de verwachting.

Productiecapaciteit

Mocht de wereldwijde vraag naar de Tesla Model Y overweldigend zijn, dan kan Tesla waarschijnlijk daarin snel voorzien. Inmiddels is de productie van meer dan een half miljoen EV’s op jaarbasis geen probleem meer voor Tesla. Bovendien is men in Californië al aan het bouwen geslagen.

Concurrentie

Al lijkt de prijs competitief, is de actieradius ruim voldoende en de carrosserievariant gewild – en kan Tesla snel produceren – de Model Y heeft ook concurrentie. Allereerst uit eigen stal, want ook de Model 3 blijft populair, maar eveneens van de goed ontvangen Ford Mustang Mach-E is de voorspelling. Ook wordt er veel verwacht van de Audi Q4 e-tron, terwijl Volkswagen met de ID.3 komt.