Wonen in een Aston Martin. Zo ziet dat eruit

Aston Martin blijkt ook prima in staat in het ontwerpen van luxe woonhuizen. In de Hudson Vallei nabij New York wordt gebouwd aan het 7,7 miljoen dollar kostende Sylvan Rock-stulpje.



In het altijd zonnige Miami kun je sinds het voorjaar van 2017 een appartement kopen in de Porsche Design Tower. Die wolkenkrabber van zestig verdieping is ontworpen door Porsche Design en bestaat uit een verzameling peperdure woningen. Een riant optrekje van 295 vierkante meter kost je al snel vier miljoen dollar. Het penthouse – dat overigens vier verdiepingen telt – is je eigendom voor 32,5 miljoen dollar. Dan heb je wel de beschikking over je eigen autolift. Je parkeert je auto zo gewoon in je woonkamer, of je zestig hoog woont of niet.

Britse elegantie

In Miami kun je ook de Aston Martin Residences vinden. Voor als je meer van de Britse ontwerpstijl houdt dan de Duitse. Wonen aan de Biscayne Boulevard Way hoeft niet duur te zijn, want voor 500.000 dollar heb je al je eigen stekje. Je kunt echter ook 35 miljoen dollar besteden aan het penthouse van 18.811 SF, of wel een kleine 1.750 vierkante meter.

Het Aston Martin appartementencomplex in Miami

Sylvan Rock

Dat automerken hun luxenamen lenen aan – en designafdeling lenen voor – luxe appartementencomplexen, is al goed ingeburgerd. Nieuw is dat er ook woonhuizen op die manier worden ontwikkeld. In de Hudson Vallei, in de buurt van New York, heeft Aston Martin immers haar handtekening gezet onder het Sylvan Rock-project. Dat is een 7,7 miljoen dollar kostend woonhuis met 555 vierkante meter aan woonoppervlakte. Een flink stuk land hoort ook bij de verkoopprijs.



Het huis voorziet in vier slaapkamers, een kwartet badkamers en een garage voor drie Aston Martins. Er zit ook een zwembad met ‘poolhouse’ bij. Gasten laat je overnachten in de drie gastenhuisjes of in het heuse boomhuis. In 2022 moet de zeer luxe woning af zijn.