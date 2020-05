De BMW 5 Serie is al bijna vijftig jaar onder ons. De eerste generatie gaat namelijk terug tot 1972. Het nieuwste model stamt uit 2017, dus werd het hoog tijd voor een facelift. Vanaf juli staat de vernieuwde 5 Serie in de showroom met een nieuw voor- en achteraanzicht en een aantal nieuwe motoren.

De voorzijde kent voortaan een bredere en hogere nierengrille waar slanke LED koplampen naast zijn geplaatst. De driedimensionale achterlichten hebben eveneens een nieuwe vormgeving. De uitlaatsierstukken zijn voortaan standaard trapeziumvormig.

Air Performance wielen

Zoals dat gaat bij een facelift krijgen de lichtmetalen wielen er een aantal varianten bij. Nieuw zijn de BMW Individual Air Performance Wheels. Die zijn lichter van stuk en hebben bovendien een lagere luchtweerstand.



Groter display

In het interieur krijg je voortaan altijd de beschikking over een 10,25 inch Control Display. Een scherm met een grotere diameter – 12,3 inch – vind je terug op de optielijst. De knoppen op het sportstuurwiel zijn anders geplaatst. Ook de toetsen op de middenconsole zijn aangepast, want de afwerking gebeurt nu altijd in hoogglans zwart.

Elektromotoren

Op de prijslijst kun je straks liefst vijf plug-in hybrides vinden. De 530e Touring is nieuw, net als de 530e xDrive Touring. In het najaar volgt dan nog de BMW 545e xDrive Sedan. De zescilinder 3,0-liter krachtbron werkt samen met een elektromotor. Dankzij een systeemvermogen van net geen 400 pk en 600 Nm aan koppel, schiet je in 4,7 tellen van nul naar honderd. De vier- en zescilindermotoren krijgen hulp van 48V Mild Hybrid technologie. Bovendien beschikken alle dieselmotoren over een twee-traps turbosysteem.

Intelligentie

De BMW 5 Serie wordt ook iets slimmer. Nieuwe rijhulpsystemen zijn geupgrade, waardoor je voortaan onder meer gebruik kunt maken van ‘lane return’. Ander slimmigheidje is BMW Maps. Dat is een nieuw navigatiesysteem met zeer precieze berekeningen van routes en aankomsttijden. Ook handig: de Drive Recorder die gedurende 40 seconden videobeelden opneemt van diverse punten rondom de auto.

M Sport Edition

BMW introduceert de vernieuwde 5 Serie met 1.000 exemplaren van de M Sport Edition. Het M Sportpakket is dan gemonteerd, terwijl Donington Grey metallic lak de carrosserie siert. Dat specifieke grijs is normaal alleen bestemd voor de BMW M modellen. De 20-inch BMW Individual Air Performance Wheels in tweekleurig design maken de speciale editie af.