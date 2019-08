Weekendtip: Expositie Historische Grand Prix in Zandvoort

Van 30 augustus t/m 3 november is in het Zandvoorts Museum weer een fijne expositie opgezet rondom de Historische Grand Prix. Dit jaar draait het om oud F1-rijders Dries van der Lof en Jan Flinterman.



Het Zandvoorts Museum opent elk jaar een expositie rondom de Historische Grand Prix. Zo ook dit jaar. In de maanden september en oktober is in het museum aan de Swaluëstraat 1 het verhaal van Dries van der Lof en Jan Flinterman te volgen. Zij debuteerden in 1952 – als eerste Nederlanders ooit – in het wereldkampioenschap Formule 1. Tijdens de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort stond Dries aan de start met een HWM en Jan met een Maserati. Het Zandvoorts Museum eert beide Formule 1-helden in het jaar dat ze honderd jaar zouden zijn geworden.

Onstaansgeschiedenis

Op de bovenverdieping van het museum is er nog meer te beleven voor raceliefhebbers. Daar wordt de ontstaansgeschiedenis van het circuit Zandvoort nauwkeurig uit de doeken gedaan. Voordat u Zandvoort weer verlaat, is de Boulevard de Favauge nog een bezoekje waard. Een buitenfototentoonstelling – met beelden van de Zandvoortse (circuit)fotograaf Chris Schotanus – geeft een aardige impressie van de ontwikkeling van het Circuit Zandvoort door de jaren heen.