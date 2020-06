Wat zit er precies in het Polestar 2 Performance Pack?

Op de Polestar 2 kun je het Performance Pack bestellen. Dat kost je 6.000 euro. Maar wat krijg je daar nu precies voor terug? We zochten het uit.

De Polestar 2 rijdt in juli de showroom binnen en dan is de elektrische fastback leverbaar met het Performance Pack. Gezien de prijs van 6.000 euro is dat een flink pakket, maar voordat je het aankruist, wil je wel weten wat het precies inhoudt.



In een notendop leest het pakket als Öhlins Dual Flow Valve instelbare dempers, een Brembo remsysteem, 20-inch lichtmetalen velgen, en ‘Swedish Gold’ ventieldoppen en veiligheidsgordels.



De Öhlins Dual Flow Valve instelbare dempers zijn van Zweedse makelij en moeten de wegligging van de Polestar 2 verbeteren. Standaard is de auto al voorzien van een zogenaamde frequentie-afhankelijke demping, maar het systeem van Öhlins biedt meer controle én diverse instelmogelijkheden. Bij lage snelheden beweegt de zuiger van de demper langzaam. Ga je sneller, beweegt de zuiger ook sneller. De olie in de demper stroomt vlotter door, waardoor de zuiger extra ‘bloedtoevoer’ krijgt als een topprestatie daarom vraagt. Volgens Polestar beperkt het Öhlins Dual Flow Valve-dempersysteem de carrosseriebewegingen tot een minimum. De auto voelt dus ook op hoge snelheden en bij slechter wegdek uiterst stabiel aan. Overigens kun je het systeem handmatig in 22 standen zetten. Dat is flink meer dan een handjevol automatische rijmodi die de meeste modellen bieden. Echt een systeem voor de fijnproever, dus.

Brembo-remmen met vier zuigers

De Italiaanse remmen van Brembo komen niet uit een algemeen magazijn, maar zijn specifiek ontworpen voor de Polestar 2. De remklauwen zijn gemaakt van aluminium en voorzien van vier zuigers en gespoten in de lakkleur ‘Swedish gold’. De remmen zijn ontwikkeld vanuit het oogpunt van een lage weerstand. De remblokken zullen dus nooit tegen de remschijven schuren. Ook is er gedacht aan maximale maximale batterijregeneratie.



20-inch lichtmetalen velgen

Op zich zijn de standaard 19-inch wielen best groot, maar de 20-inch exemplaren die je bij het Performance Pack krijgt, smoelen net even beter. Hoewel groter, zijn ze 1,5 kilo lichter. Er liggen Continental SportContactTM 245/40R20 banden omheen en die zijn speciaal voor de Polestar 2 gemaakt. Voor de finishing touch zijn de ventieldoppen uitgevoerd in de kleur ‘Swedish gold’.



Dat ‘Swedish gold’ is ook de accentkleur in het interieur. De veiligheidsgordels hebben die kleur.