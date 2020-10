Wat weten we al van de nieuwkomer in de McLaren Sports Series?

Over een klein jaar heeft McLaren een gloednieuw model binnen de Sports Series in de showroom staan. We weten nog lang niet alles over de nieuwkomer – zo ontbreekt de naam nog – maar wat is al wel bekend?



Met de 540, 570, 600 en 620 heeft McLaren haar Sports Series prima gevuld. Volgend jaar wil het binnen de ‘instapreeks’ voor het eerst geëlektrificeerde modellen toelaten. De nog altijd naamloze eerste auto is een plug-in hybride, of zoals McLaren het zelf zegt; High Performance Hybrid (HPH).

Elektromotor

Hoewel die HPH de 570S vervangt is de verwachting dat de nieuweling met elektromotor een stukje duurder zal worden. De elektromotor werkt samen met een brandstofmotor en McLaren heeft nog niet gemeld of dat een V6 of V8 zal zijn. Een zescilinder lijkt echter het meest waarschijnlijk. Bronnen dichtbij het merk spreken over een systeemvermogen van meer dan 600 pk. Puur op de elektromotor komt de HPH waarschijnlijk zo’n dertig kilometer ver.

Gewicht

McLaren maakt er veel werk van om de plug-in hybride licht van gewicht te maken. Op maximaal veertig kilo na wordt de auto net zo zwaar als de 570S. Een snelle rekensom leert dat de HPH ongeveer 1.500 kilo zal zijn. De Britten halen immers haar nieuwe McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) van stal.