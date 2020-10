Wat kies ik? De M135i xDrive of toch de nieuwe BMW 128ti?

De BMW M135i xDrive is met zijn 306 pk sterke 2,0-liter viercilinder de ideale kompaan voor wie van sportiviteit in compacte vorm houdt. Een stapje lager introduceert BMW nu de 128ti. Is dat stiekem een goed alternatief?



De BMW M135i xDrive is heeft alles wat je hartje begeert, maar kost ook ruim 60 mille. Voor dat geld kun je ook een 5 Serie Touring kopen. Geheel ander concept natuurlijk, maar het zegt iets over het prijspeil. Volgende maand komt BMW gelukkig met de 128ti. Die versie kost ‘slechts’ 49.990 euro en heeft ook een 2,0-liter viercilinder aan boord. Die levert een vermogen van 265 pk in plaats van 306 pk en is daarmee behoorlijk sportief. Tegen over de 0-100 km/u-sprint van 4,8 seconden van de M135i xDrive zet de 128ti een spurt van 6,1 seconden. Rap, maar niet pijlsnel.

Voorwielaandrijving

De BMW 128ti voorziet bovendien niet in vierwielaandrijving. Dat alleen de voorwielen de krachten te verwerken krijgen, is op het scherpst van de snede waarschijnlijk te merken. Voordelen biedt het ook. De 128ti is door zijn aandrijving behoorlijk lichter dan de sportiefste versie; het scheelt liefst 80 kilo. De BMW 128ti staat op een verlaagd M-sportonderstel. De stabilisatorstangen leent de 128ti van de M135i, net als de vering en schokdempers. Een 8-traps Steptronic Sport transmissie is standaard.

Rode accenten

Ook in het uiterlijk maakt de BMW 128ti zijn sportieve inborst kenbaar. De 18 inch lichtmetalen wielen in Y-spaak styling 553 M Bicolor kun je op geen andere versie bestellen. Tussen de spaken door aanschouw je in rood uitgevoerde remklauwen deel uitmakend van het M-sportremsysteem. Dorpelverbreders zijn van de partij, terwijl het rode ‘ti’ logo – kort voor ‘Turismo Internazionale’ -de zijkant siert. Kies je voor een Melbourne rode of Misano blauwe BMW 128ti, dan is het logo zwart. Een zwarte nierengrille en zwarte spiegelkappen zijn optioneel. Toch kost bijbestellen je niets.

TI-traditie

De BMW 128ti is zeker niet de eerste TI ooit. Lang geleden verschenen onder meer de BMW 1800 TI en BMW 2002 TI, toen nog met hoofdletters geschreven. Ook de BMW 323ti Compact en BMW 325ti Compact uit de negentiger jaren behoren tot de traditie.