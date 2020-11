Vooruitblikken op 2021: BMW toont haar iX

Aan het eind van volgend jaar introduceert BMW haar iX en de elektrische SUV laat nu al kennis met zich maken. We lopen een virtueel rondje rondom de nieuweling heen en bespreken de zes opvallendste punten.

#1 Formaat

De BMW iX is bijna net zo lang en breed als de BMW X5, terwijl de daklijn ongeveer net zo hoog is als de X6. De wielbasis is flink, want daar vergelijkt BMW de iX met de X7. Verwacht dus veel binnenruimte.

#2 Uiterlijk

“De minimale toepassing van karakterlijnen en de genereuze oppervlakken zorgen voor een ambiance van maximale zekerheid”, schrijft BMW. Door de slanke hooggelegen lichtunits – de meest compacte koplampunits ooit in een productierijpe BMW – ligt de nadruk wat meer op het ‘blik’ en daarmee oogt de auto niet direct sportief (terwijl de auto dat wel is). Aan de voorzijde zien we de gigantische BMW nierengrille weer terug.

#3 ‘Shy tech’

In de grille heeft BMW allerlei technologie verstopt. Doordat die camera’s, radarfuncties en sensoren er wel zitten, maar niet zichtbaar zijn, spreekt BMW over ‘shy tech’. Volgens dezelfde filosofie is de achteruitrijcamera weggewerkt in het BMW logo achterop en zijn de portiergrepen verzonken. De technologie moet wel aanwezig zijn, maar je mag het niet zien. “De BMW iX biedt een mobiele leefruimte waarin mensen zich op hun gemak voelen en waarin de intelligentie er alleen is wanneer je die nodig hebt”, zegt Adrian van Hooydonk, Senior Vice President BMW Group Design, daarover.

#4 Technologie

De iX wordt het technologische vlaggenschip van BMW, aldus het merk. Vooral op het gebied van autonoom rijden lijkt BMW weer een stap te maken. De rekenkracht is 20 keer sterker dan bij eerdere modellen en er is sprake van 5G compatibiliteit. Connectiviteit lijkt bovendien het toverwoord.

#5 Rijprestaties

Twee elektomotoren zijn aan boord die samen goed zijn voor een vermogen van 500 pk. Een sprint van nul naar honderd in minder dan vijf tellen zit er daarmee zeker in. Zuinig is de BMW iX ook. Op elke honderd kilometer verbruik je slechts 21 kWh. Een grote aerodynamica en lichtgewicht bouwwijze helpen daarbij. De actieradius bedraagt meer dan 600 kilometer. In veertig minuten is tachtig procent van het rijbereik te laden aan een snellader. Thuis aan de 11 kW wallbox ben je 11 uur zoet voor een 100% volle accu.

#6 Interieurdesign

Het interieur is ruim van opzet. De middentunnel ontbreekt – lang leve de elektrische aandrijflijn – en met de beenruimte en opbergruimte zit het meer dan goed. Een groot glazen panoramadak accentueert het ruimtegevoel. BMW spreekt zelf over een ‘lounge-achtige ambiance’. De bedieningsknoppen zijn beperkt tot het minimum, en ‘shy tech’ slaat ook hier weer de klok. De speakers hoor je wel, maar zie je niet. Het stuurwiel is zeshoekig en een tuimelschakelaar doet dienst als schakelpook.