Het is een vleesetende dinosaurus, een gevechtsvliegtuig van Lockheed Martin en een familie van raketmotoren. En nu is het ook het allesverslindende terreinbeest op basis van de Ford Ranger: de Raptor. Het lijkt de ideale vluchtauto om aan de vleeseters te ontsnappen in Jurassic Park! (Dit artikel is afkomstig uit het nieuwste CARROS Magazine dat vanaf 5 september in de kiosk ligt).

Halverwege dit jaar introduceerde Ford alweer de vierde generatie van de Ranger in Europa, die in de loop der jaren is uitgegroeid tot de bestverkopende pickup van ons continent. Het is van huis uit al een ruige alleskunner met standaard vierwielaandrijving, een zeer ruime bodemvrijheid en een trekvermogen van 3.500 kilogram. Maar het kon – en moest – nog ruiger en stoerder en daar hebben de ingenieurs Ford Performance, die aan gene zijde van de Grote Plas verantwoordelijk zijn voor de F-150 Raptor, bij geholpen.

‘Edele’ delen

Ze gingen niet bepaald halfslachtig te werk, want het ladderchassis werd versterkt, voorzien van een soort verhoogd woestijnrace-onderstel met Fox-schokdempers, schroefveren in plaats bladveren, een aangepaste achterwielophanging en grotere banden (285/70 x 17) met een grover ‘all terrain’-profiel. Die banden zitten in fors uitgeklopte wielkasten, waardoor de Raptor liefst 16,8 cm breder is dan de standaard Ranger. De lengte nam toe tot 5,40 meter en vanwege het verhoogde onderstel is de hoogte met vijf centimeter toegenomen tot 1,87 meter. De Raptor heeft ook een andere grille dan de standaard Ranger, met in een tamelijk forse lettergrootte de merknaam Ford, net als zijn Amerikaanse broer F-150 Raptor. Onder de bumper zit een metaalkleurige beschermplaat voor de ‘edele’ delen van de motor. Je vraagt je af of dat nog nodig is met een aanloophoek van 32 graden en de bodemvrijheid van dik 28 centimeter. Kwaad kan het zeker niet.

Tientraps automaat

Nu we het toch over de motor hebben, in de vernieuwde Ranger was geen plaats meer voor de 3,2 liter vijfcilinder turbodiesel. Maar niet getreurd, een nieuwe viercilinder tweeliter twinturbodiesel komt ervoor in de plaats en die zit ook in deze Raptor. Hij levert niet alleen meer pk’s – 213 tegen 200 pk voor de ‘oude’ Ranger – maar ook een hoger koppel, dat nu piekt bij 500 Nm. Om de motor altijd in zijn gunstigste toerenbereik te houden, heeft de Raptor een tientraps automaat. Het voelt bijna als een continu variabele transmissie! De kracht gaat vanaf die automaat naar de transmissie, die keuze biedt uit achterwielaandrijving of vierwielaandrijving, waarbij je in het laatste geval ook nog een speciale Baja-stand bij voor ‘high speed off road’ zoals je zou kunnen tegenkomen in de vermaarde woestijnrace. Een ‘hill descent control’ helpt je bij het afdalen en de elektronische stabiliteitscontrole kan ook vermijden dat een aangekoppelde aanhanger gaat slingeren. Voor de meest heftige terreinwerk is er ook nog een elektronische sper voor het achterdifferentieel.

Spectaculair

De Raptor komt dus goed beslagen ten ijs en we hebben hem dan ook geen enkele keer in moeilijkheden kunnen brengen tijdens onze testritten op Experience Island in Loon op Zand. Het uitdagende parcours met veel ruig terrein, steile klimmen en obstakelrijke bossen rond twee kleine meertjes had alle ingrediënten voor een zware beproeving, behalve modder vanwege de aanhoudende droogte. Maar zoals gezegd draait de Raptor zijn hand er niet voor om. Hij klautert gezapig omhoog in 4L (vierwielaandrijving, lage gearing) alsof er helemaal geen stijging is. Het mulle zand van de quad-baan lijkt nauwelijks te bestaan en in het bos hoef je alleen maar rekening te houden met de forse buitenmaten van de Raptor, waardoor je af en toe moet steken in scherpe bochten. Het meest spectaculair is het stukje motorcrossbaan met echte ‘knippen’ die je dankzij het aangepaste onderstel op hoge snelheid kan nemen. Alsof een dinosaurus er met grote stappen overheen wandelt! Op de gewone Nederlandse weg mag de Ford Ranger Raptor nog niet rijden. Er is namelijk alleen een versie met dubbele cabine en dat betekent dat er BPM verschuldigd is. Binnenkort komt er een ombouw naar grijs kenteken (bedrijfsauto) en dan zal de auto in Nederland in de prijslijsten komen te staan. Voor welk bedrag is nog niet bekend, maar voor particulieren gelden de voordelen van een grijs kenteken nooit. Ford verwacht dat er onder zakelijke gebruikers wel belangstelling zal bestaan voor de stoere Raptor.



Door: Mario Vos