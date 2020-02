Voorproefje op Autosalon van Genève: Volkswagen toont Golf GTI, GTE en GTD

Volkswagen kan niet wachten tot de Autosalon van Genève volgende week om het doek van de Golf GTI, GTE en GTD te trekken. Het presenteert het sportieve trio daarom al vandaag.

Dat we te maken hebben met een sportieve drie-eenheid blijkt uit de grote honingraat grille, die de broers met elkaar delen. Ook de X-vormige mistlampen en de LED-dagrijverlichting over de gehele breedte zijn belangrijke uiterlijke kenmerken van de gloednieuwe Volkswagen Golf GTI, GTE en GTD. Onderscheid is er natuurlijk ook. De belangrijkste designdetails op de GTI zijn rood, blauw op de GTE en zilver op de GTD. De GTI heeft grote uitlaatpijpen aan weerszijden, de GTD een dubbele uitlaatpijp aan de linkerkant en en bij de GTE zitten ze verstopt. Als plug-in hybride loop je toch iets minder te koop met je sportiviteit.

Schermen in plaats van knoppen

In het interieur van de GTI, GTE en GTD is er een belangrijke plaats voor de volledig digitale Innovision Cockpit. De grote schermen nemen de plaats in van fysieke knoppen. De ruitjesbekleding ontbreekt in de drie interieurs vanzelfsprekend niet, al kiezen ze allemaal voor een andere kleur. Precies; rood om blauw en zilver. De sfeerverlichting stel je in dertig verschillende kleuren in. Leuke gimmick is de startknop die in rood pulseert bij het starten van de auto.

Sportiviteit

Hoewel de drie uiterlijk flink op elkaar lijken, zijn ze onderhuids verschillend. De Golf GTI is voorzien van 2,0-liter TSI benzinemotor met een vermogen van 245 pk en een maximumkoppel van 370 Nm. Een handgeschakelde zesbak is standaard, maar een zeventraps DSG-automaat staat ook op de bestellijst. De Volkswagen Golf GTE levert ook een systeemvermogen van 245 pk, maar doet dat door een 1,4-liter TSI benzinemotor samen te laten werken met een elektromotor. Het maximumkoppel is met 400 Nm iets hoger dan dat van de GTI. Er is een zestraps DSG-automaat gemonteerd en de actieradius op de elektromotor loopt op tot 60 kilometer. De GTD levert 200 pk aan vermogen en verkrijgt die power uit een 2.0 TDI-motor. Het koppel van 400 Nm geeft de GTD voldoende trekkracht. Schakelen doe je via een zeventraps DSG-automaat.

Rijmodi

De Volkswagen Golf GTI, GTE en GTD zijn voorzien van het XDS sperdifferentieel en actieve dempers. Via diverse rijmodi zijn de wageninstellingen aan te passen naar de voorkeuren van de berijder. De prijzen en de datum van de Nederlandse marktintroductie zijn nog niet bekend.