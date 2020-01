Voor liefhebbers: Morgan Plus 4 als 70th Anniversary Edition

De Morgan Plus 4 blaast vandaag 70 kaarsjes uit en dat wordt gevierd met een 70th Anniversary Edition. Omdat er slechts 20 van gebouwd worden, heeft Morgan de kopers al gevonden.

Al bestaat de Morgan Plus 4 liefst 70 jaar, zo lang is de klassieker niet in productie geweest. Tot twee keer tot werd de Plus 4 voor lange of iets kortere tijd niet gebouwd. Toch blijft het bijzonder dat de Morgan Plus 4 nog altijd onder ons is en daarom brengen de Britten een 70th Anniversary Edition uit. De oplage bedraagt slechts 20 stuks.

Platinum Metallic

De Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition – 60.995 pond per stuk – herken je aan zijn goudkleurige chassis, ‘Platinum Metallic’-lak en grijze spaakwielen. In het interieur bevestigt Morgan een plakkaat met serienummer, en leeft zich uit met speciale leersoorten en hout.

Meer pk

Het vermogen van de Morgan Plus 4 stijgt van 157 naar 183 pk, met dank aan Aero Racing. Dat vermogen wordt verkregen uit een 2,0-liter Ford-krachtbron. In minder dan 7 tellen sprint je van 0-100 km/u.