Volvo XC40 P8 Recharge is eerste elektrische auto van het merk

Volvo heeft de P8 Recharge-versie onthuld van haar XC40. De compacte SUV is volledig elektrisch en daarmee stappen de Zweden een nieuw tijdperk in.



In Los Angeles heeft Volvo haar XC40 P8 Recharge voor het eerst laten zien. De SUV is volledig elektrisch aangedreven en beschikt over twee elektromotoren, op elke as eentje. Het systeemvermogen is met 408 pk flink en ook het koppel van 660 Nm is meer dan behoorlijk. De vierwielaangedreven Volvo XC40 P8 Recharge snelt in minder dan vijf tellen van nul naar honderd. Caravans trekken lijkt overigens geen probleem, want er mag tot 1.500 kilo aan de haak. De actieradius zal zo rond de 430 kilometer liggen, al komt Volvo later met definitieve cijfers. Aan de supersnellader is in 40 minuten 80 procent van het rijbereik te verkrijgen.

Andere neus

Op uiterlijk gebied past Volvo de P8 Recharge iets aan ten opzichte van de reguliere XC40. De radiator-grille is aangepast voor een plaat met merklogo. Onder de kap ligt vanzelfsprekend geen verbrandingsmotor, maar een laadruimte van 30 liter.

59.900 euro

De Volvo XC40 P8 Recharge wordt vaak in één adem genoemd met de aankomende Polestar 2 van het zelfde concern. De Polestar 2 krijgt waarschijnlijk iets meer actieradius en gaat 59.800 euro kosten. De Volvo XC40 P8 Recharge komt uit op een fractie meer: 59.900 euro. Dan krijg je wel de R-Design-uitvoering en dat pakket voorziet in 19-inch wielen, een parkeerassistent, een elektrisch bedienbare achterklep en tal van rij-assistenten.

Oktober 2020

Naast de Volvo XC40 P8 Recharge kondigt Volvo ook alvast een XC40 P4 Recharge aan. Die versie zal als instapversie fungeren en een kleinere actieradius kennen. Eind 2021 komt die P4-versie op de markt. De P8 Recharge wordt over een jaar in de showrooms verwacht, in oktober 2020. Daarna zullen snel nog meer elektrische Volvo’s volgend, want in 2025 moet de helft van de nieuwe verkochte auto’s volledig elektrisch zijn.