Volvo XC40 duikt onder de grens van 40 mille

De Volvo XC40 kostte net na zijn introductie 39.975 euro, maar al snel werd dat verhoogd naar 41.995 euro. Nu duikt de compacte SUV weer onder de grens van 40 mille, dankzij de komst van een nieuwe instapversie.



Onder de huidige XC40 T3 – voorzien van 163 pk sterke 1,5-liter driecilinder – introduceert Volvo binnenkort de T2. Het vermogen loopt dan terug naar 129 pk, maar de vanafprijs ligt ook een stuk lager. Instappen in de Auto van het Jaar 2018 kan voortaan al vanaf 37.995 euro, exact 4.000 euro minder dan de T3.

Uitrusting

De standaarduitrusting van deze T2 Momentum Core is prima in orde, want LED-koplampen, een parkeerassistent, 17-inch wielen en een DAB+-radio zijn van de partij. Wil je liever een volwaardiger uitrusting, dan betaal je 39.495 euro voor de Momentum en 43.495 voor de Momentum Pro. De T2 wordt geleverd met zowel een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten als met een achttrapsautomaat. Die achttrapsautomaat kost normaal 2.000 euro meer, maar is bij de introductie van de T2 standaard aanwezig, zonder meerprijs.