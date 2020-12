Volvo maakt vaart met volledig elektrische line-up

Volvo wil in 2030 alleen nog maar volledig elektrisch aangedreven modellen verkopen. De eerste stap daar naartoe ligt in 2025, als de helft van het aantal verkopen een EV is.



Aan het eind van dit kalenderjaar wil Volvo dat 1 op de 5 van haar verkochte auto’s wereldwijd een elektromotor aan boord heeft. Doordat het naast EV’s ook plug-in hybrides en mild-hybrids meerekent, is de kans groot dat het dat doel haalt. Immers heeft een deel van het portfolio al een stekker aan boord. De doelen voor 2025 zijn echter een stuk ambitieuzer. Over vijf jaar moet de helft van de verkochte modellen een volledig elektrisch aangedreven auto zijn.

2030

Weer vijf jaar later, in 2030 al, moet elke Volvo die de showroom verlaat volledig elektrisch zijn. Volvo sorteert daarmee voort op de wens van diverse Europese landen om in dat jaartal alleen nog nieuwe auto’s toe te laten met een elektromotor.

Nieuwe platforms

Momenteel biedt Volvo alleen de XC40 P8 AWD Recharge Pure Electric aan, maar de komende jaren moet op basis van het SPA2-platform een hoos aan grotere elektrische modellen worden geintroduceerd. Ook blijft Volvo compactere auto’s maken, al zal daarvoor een ander platform nodig zijn, waarbij het Chinese moederbedrijf Geely van waarde kan zijn.

Recharge

Hoe Volvo al bezig is met elektrificatie merk je bij een bezoekje aan de Nederlandse website. Onder het kopje ‘modellen’ wordt ‘Elektrisch’ het eerste genoemd. Daaronder volgen de rest van de Recharge-Volvo’s; de plug-in hybrides. In de vergaarbak ‘Overig’, onderdaan, staan de mild-hybrids en de versies alleen met brandstofmotor genoemd.