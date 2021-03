Volvo C40 Recharge: snoet van XC40, kont van de Polestar 2

In de mythologie heb je de centaur: half mens, half paard. In de autowereld heb je sinds kort de Volvo C40 Recharge: de voorzijde van de XC40 ontmoet de – iets hertekende – achterzijde van de Polestar 2.



Oké, Volvo maakt zich niet helemaal schuldig aan ongeïnspireerd knip- en plakwerk, maar toch heeft de achterzijde van de nieuwe Volvo C40 Recharge best wat weg van de Polestar 2. Niet gek ook, want Polestar was tot voor kort nog gewoon het sportieve label van de Zweden. De voorzijde is wel een kopie, en wel van de XC40, waar de Volvo C40 Recharge een eigentijdse variant op is. Maar om één plus één niet te laten optellen tot twee, voegt Volvo nog een derde stijlelement toe aan het totaalplaatje; een gebogen daklijk. Beste slim zo’n SUV-Coupé, want het model heeft iets sportiefs, knipoogt naar het populaire SUV-segment en maakt de XC40 in een net iets ander smaakje verkrijgbaar.

420 kilometer

De Volvo C40 Recharge is volledig elektrisch aangedreven en biedt een actieradius van circa 420 kilometer. Aan de snellader is een flink deel van dat rijbereik binnen 40 minuten verkrijgbaar, want van 10 naar 80 procent kost je een lange lunchpauze. Dankzij het systeemvermogen van 408 pk snel je net onder de vijf tellen van nul naar honderd. Eén elektromotor drijft de achteras aan en eentje de vooras.

Evenveel bagageruimte

Wie twijfelt tussen de vierwielaangedreven Volvo C40 Recharge en de eerder geïntroduceerde XC40 Recharge hoeft het niet af te laten hangen van het bagagevolume. Aflopend dak of niet, 413 liter is exact gelijk aan zijn rechttoe-rechtaan-broer. De C40 is wel iets zwaarder dan de XC40 en waarschijnlijk ook iets duurder. De prijzen moeten echter nog bekend worden gemaakt, want de auto gaat pas het najaar de weg op.