Volledig elektrische Mazda MX-30 kost 33.990 euro

Op de Tokyo Motor Show trekt Mazda haar volledig elektrische MX-30 onder het doek vandaan. De crossover heeft ook meteen een vanafprijs gekregen. In ons land kost hij net geen 34 mille.



Mazda koos er voor om tijdens zijn EV-debuut niet een bestaand model onder handen te nemen, maar een geheel nieuwe auto te ontwikkelen. De crossover, MX-30 genaamd, is gelukkig de bekende Mazda-designtaal grotendeels trouw gebleven en ziet er dus prima uit. Aardige toevoeging is het feit dat achterste portieren kleiner van stuk zijn en tegendraads openen net zoals eerder in de RX-8. De MX-30 is overigens net zo lang als de CX-30; 4,40 meter.

Beperkte actieradius

Het accupakket van de Mazda MX-30 is 35,5 kWh groot, terwijl het vermogen van de elektrische Japanner op 143 pk uitkomt. De actieradius is met 210 kilometer niet erg overtuigend, maar het merk verdedigt zich met het feit dat de gemiddelde Europese consument slechts 50 kilometer rijdt. Op papier heeft Mazda een punt, maar het is maar de vraag wie voor 33.990 euro een elektrische auto koopt die zich op het gebied van actieradius aan de onderkant van de markt begeeft. Er komen immers heel veel elektrische modellen aan. Zelfs de Volkswagen e-up moet al 260 ver kunnen reiken op een stekkerlading.

Najaar 2020

In Nederland komt de Mazda MX-30 in eerste instantie, we spreken over het najaar van 2020, als ‘First Edition’ op de markt. Dan krijg je onder meer adaptieve ledkoplampen, een uitgebreide parkeerhulp, 18-inch wielen en Ceramic metalliclak geleverd. Wie de Mazda MX-30 nu al wil reserveren betaalt 1.000 euro aan.