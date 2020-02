Volkswagen Touareg R is plug-in hybride met 462 pk aan vermogen

Volkswagen neemt de Touareg R mee naar de autosalon van Genève begin maart. De sportieve SUV is een primeur, want het is de eerste R-versie met een elektromotor aan boord.

De Volkswagen Touareg R is koppelt een 340 pk sterke 3,0-liter zescilinder benzinemotor aan een elektromotor en overlegt zo een fors systeemvermogen van 462 pk. Ook het koppel is met 700 Nm flink. Hoe snel de Touareg R accelereert is nog niet bekend. In de E-Mode rijdt de Touareg R zijn kilometers volledig elektrisch. De topsnelheid is dan 140 km/u.

“Black Style” R-Line exterieur

De Volkswagen Touareg R valt op met zijn “Black Style” R-Line exterieur en LED Matrix-verlichting. Eveneens van de partij zijn een elektrisch bedienbaar panoramaschuif-kanteldak en 20-inch Braga-wielen. Zwarte 22-inch Estoril-wielen zijn optioneel. In het interieur zijn de Silver Wave sierpanelen aandachtstrekkers naast de stoelen in Vienna leder en het nieuwe R-stuurwiel.

Op technologisch gebied pakt de Touareg R uit met het digitale Innovision Cockpit, Trailer Assist (automatisch inparkeren met je aanhangers) en Travel Assist (semi-autonoom rijden).