Volkswagen ruim voor op schema met elektrische modellen

In 2025 wilde Volkswagen liefst één miljoen elektrische modellen geproduceerd hebben. Die mijlpaal lijkt echter al in 2023 een feit.

2020 wordt een bijzonder jaar voor Volkswagen. Dan staat de lancering van de ID.3 op het programma en met dat elektrisch aangedreven model wil het grote stappen zetten in haar elektrificatie-offensief. Er moet namelijk een complete ID-familie gesticht worden met elektrische modellen in verschillende soorten en maten. Hoe serieus het is, blijkt wel uit de bedragen die Volkswagen investeert. Groepsbreed wordt de komende jaren liefst 33 miljard euro besteed in elektrisch rijden en daarvan is 11 miljard euro bestemd voor het merk Volkswagen.



1,5 miljoen

Bij de ambities van Volkswagen horen concrete doelen. Zo wilde het merk in 2025 liefst één miljoen elektrische modellen geproduceerd hebben. Inmiddels is dat aantal bijgesteld naar 1,5 miljoen modellen. In 2023 moet de één miljoenste elektrische Volkswagen al van de band rollen.

Wereldwijde productie

In Zwickau krijgt men het de komende jaren dus flink druk. Per jaar moeten daar 330.000 EV’s van de band rollen; een kleine duizend per dag. In China en de VS zullen ook leden van de ID-familie worden gebouwd. In de Anting-fabriek in China is men nu al bezig met de fabricage van voorproductiemodellen.

Volkswagen ID.3

De Volkswagen ID.3 die in 2020 op de markt komt, is inmiddels al 37.000 keer gereserveerd wereldwijd. De ID.3 komt met een actieradius van 330, 420 of 550 kilometer en de instapversie zal waarschijnlijk net geen 30.000 euro gaan kosten.