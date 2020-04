Volkswagen laat je digitaal over Genève-stand slenteren

De Autosalon van Genève ging dit jaar niet door. Volkswagen heeft de stand die het daar wilde presenteren daarom nu nagebouwd met de computer. En daar kun je virtueel door heen wandelen.



Misschien wordt dit wel de toekomst van de autosalons. In plaats van dure shows op locatie – waarbij steeds meer merken afhaken – een virtuele omgeving waarin je de nieuwste modellen kunt bezoeken. Je hoeft je er luie stoel niet vooruit en dat is in crisistijden wel zo makkelijk.



360 graden

Volkswagen bouwde digitaal de stand na die het eigenlijk wilde tonen op de Autosalon van Genève vorige maand. Door de 360-graden opzet kun je er vanachter je computer virtueel door heen lopen en bij sommige modellen kun je zelfs de lakkleuren en velgen laten aanpassen. Of er draait op het scherm naast de getoonstelde auto een heuse presentatie.

Volkswagen Golf GTI

“Alle auto’s en de geplande stand voor Genève zijn digitaal verwerkt in de 360°-ervaring”, aldus Volkswagen. Dus je wandelt virtueel in een paar tellen van elektrisch aangedreven ID.3 naar de nieuwste generatie Golf GTI, GTD en GTE .