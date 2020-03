Volkswagen krijgt weer kleur op de wangen in China

Nu in China het normale leven weer opstart, zien autofabrikanten dat terug in aantrekkende verkoopcijfers. Vooral Volkswagen profiteert van de aantrekkende economie.



Een verviervoudiging van de verkopen in maart. Dat is de nieuwe realiteit waarmee Volkswagen plots te maken heeft in China. Na het coronavirus krijgt het normale leven weer vorm en dus duiken de consumenten de showrooms weer in. De topman voor de Volkswagen Groep in China heeft al laten weten weer voorzichtig optimistisch te zijn. Hij denkt dat over een maand of twee tot drie de economie weer dusdanig op stoom is dat Volkswagen een normaal tweede halfjaar kan draaien. In het meest positieve geval kan het aan het eind van het jaar een verkoopdip van 3 procent aantekenen in China. Echter houdt het concern ook rekening met een min van tot 15 procent. En daar komen de teruglopende inkomsten in de rest van de wereld nog bij. Deze week werd bekend dat de Volkswagen Groep momenteel 2 miljard euro per week uitgeeft.

Investeringen

Om aan de aantrekkende vraag te voldoen is het ook belangrijk dat de productiecapaciteit van Volkswagen wordt vergroot. Inmiddels hebben al weer 22 Chinese fabrieken de deuren geopend. Bovendien investeert de Volkswagen Groep dit jaar 4 miljard euro in China, waarvan 40 procent bestemd is voor elektrificatie. Volkswagen wil over vijf jaar liefst 1,5 miljoen elektrische auto’s verkopen.