Volkswagen is – niet geheel onterecht – bang voor techreuzen

De topman van Volkswagen AG – Herbert Diess – ziet de concurrentie in de toekomst niet uit de vertrouwde hoek komen – lees: Toyota – maar wel uit Californië. Apple en Tesla zijn de voornaamste tegenstrevers, meent hij.



Nu Apple toch werk lijkt te maken van haar zelfrijdende auto, vinden autofabrikanten het nodig om te reageren op het nieuws. Tesla-topman Musk twitterde al dat hij zijn merk een paar jaar geleden bijna verkocht had aan de techreus. De topman van Volkswagen AG – Herbert Diess – liet op LinkedIn weten dat hij Apple als zeer serieuze concurrent ziet in de toekomst.

Diepe zakken

“We kijken uit naar nieuwe concurrenten die zeker de verandering in onze industrie versnellen en nieuwe vaardigheden meebrengen.” Om daar vervolgens aan toe te voegen: “De ongelooflijke waardering en de praktisch onbeperkte toegang tot middelen wekken veel respect bij ons op.” Dat Apple met veel geld en kennis de auto-industrie instapt, is voor Volkswagen reden genoeg om de techneus als voorname toekomstige concurrent te zien. Oude rivalen als Toyota krijgen het nakijken, klinkt het vanuit Duitsland. “Zoals ik al eerder zei zal het meest waardevolle bedrijf in de wereld een mobiliteitsbedrijf zijn. Het kan Tesla worden, Apple, of misschien Volkswagen AG.”

David en Goliath

Of Volkswagen kan opboksten tegen Apple is nog maar de vraag. Op de beurs is de tech-gigant circa 2,25 biljoen dollar waard. Google – ook geinteresseerd in mobiliteit – is met circa 1,2 biljoen dollar ook al geen kleintje. Tesla is goed voor 612 miljard dollar en Volkswagen zelf voor 80 miljard dollar.