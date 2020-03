Volkswagen Groep hard getroffen door virus: concern spendeert 2 miljard euro per week

Donkere tijden voor de auto-industrie. En dus ook voor de Volkswagen Groep. De Duitsers hebben inmiddels bijna alle fabrieken wereldwijd gesloten, terwijl de kosten doorlopen.



De Volkswagen Groep verkoopt in een normaal jaar bijna 11 miljoen auto’s wereldwijd. Momenteel rolt er echter nauwelijks een Audi, SEAT, SKODA of Volkswagen van de band. Ook modellen van Porsche, Bentley, Lamborghini en Bugatti zitten er door het wereldwijde coronavirus niet in. De meeste fabrieken zijn gesloten.



Hoop op Azië

Vanzelfsprekend worden er nog wel kosten gemaakt. En flink ook. Per week is het concern liefst 2 miljard euro kwijt, aldus topman Herbert Diess. Niet zo gek met een personeelsbestand van ruim 670.000 mensen en 124 fabrieken. Alleen in China worden er momenteel weer auto’s verkocht. Een stevige ontslagronde lijkt niet langer uitgesloten, al heeft Diess hoop dat de Aziatische markt net op tijd weer aantrekt. De Chinese productie is weer op gang, maar de output is nog altijd de helft van een normale productie.

Volkswagen ID.3

Alsof de Volkswagen Groep nog niet genoeg problemen heeft loopt ook de uitrol van de lang verwachte Volkswagen ID.3 niet erg soepel. De elektrische wagen zou deze zomer de Europese wegen moeten bevolken, maar lijkt daar niet klaar voor te zijn. Althans, dat beweren diverse bronnen in een artikel in de Duitse Süddeutsche Zeitung. De software zou nog niet goed doorontwikkeld zijn met uitval van systemen tot gevolg.