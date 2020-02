Volkswagen Golf GTI toont zijn sportieve grille

Na het neusje van de Golf GTD drukt nu ook de Volkswagen Golf GTI zijn snuit tegen het venster. Op de ‘D’ die veranderd is in de ‘I’ na, lijken er geen verschillen te zijn.

Over een paar weken start de Geneva International Motorshow en daarop is de nieuwe Golf GTI een van de blikvangers op de Volkswagen-stand. De achtste generatie is nog niet vol in beeld gebracht, maar vandaag toont Volkswagen wel een deel van zijn neus. En die lijkt sprekend op die van de GTD die we al eerder zagen. Dat we hier met een sportieve versie te maken hebben blijkt uit de lage grille met honingraatdesign waarin LED-dagrijverlichting is verwerkt.

Autonome sportiviteit

Volkswagen is met name trots op de Car2X technologie aan boord van de Golf GTI. Daarmee kan de sportieveling ‘in gesprek gaan’ met andere auto’s voorzien van die technologie. Dat moet de veiligheid verhogen. Verder is Travel Assist aanwezig en volgens de Duitsers is dat een primeur. De Volkswagen Golf GTI is de eerste sportieve auto in het segment die verregaand autonoom kan rijden tot snelheden van 210 km/u.

Als vanouds: ruitjesbekleding

Het interieur is bijna volledig gedigitaliseerd. Fysieke knoppen zijn amper aanwezig. De sportstoelen met karakteristieke ruitjesbekleding en rode designdetails is echter gebleven. In de tweede helft van 2020 staat de nieuwe Volkswagen Golf GTI – voorzien van een vermogen van 245 pk – in de showroom.